檢警今解剖！替代役男遭丟包台64慘被輾斃 家死者屬質疑可能被拖下車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

25歲溫姓替代役男前天凌晨2時許搭46歲林男駕駛的計程車，行經台64快速道路途中疑因踢到駕駛座椅背遭林姓運將趕下車，隨後被4輛車輾過慘死。警調閱行車記錄器發現溫男上車至下車12分鐘內都未發一語，今已解剖釐清是否有酒精或藥物反應。溫男家屬也向檢察官提出要求調查溫男是否有可能是被拖下車，並認為死者沒喝酒。

據了解，死者溫男自知名國立大學畢業，擁有雙學士學位，目前在鐵路警察局服替代役，下個月就將退伍。溫男25日凌晨2時許在台北市興隆路搭乘林男駕駛的多元化計程車要返回新北市板橋區。

據悉，溫男上車後前10分鐘都未發出聲響，第11分鐘開始坐在後座的溫男疑似欲躺平，踢到駕駛座椅背及車門，林姓運將此時出聲：「先生請不要踢我椅背跟車門。」接著車內又傳出多聲「叩、叩、叩」聲響。

林姓運將再度提醒溫男：「你可以躺下，但不要踹。」接下來罵髒話後就要求溫男：「你給我下車。」溫男竟在台64快速道路上被趕下車，林男開車欲離開時發現溫男躺在車道上，立即打110報案稱有人躺在台64上請警方到場處理。但警方到場時赫見溫男慘遭4輛車輾過慘死。

檢警為求慎重今天解剖溫男遺體，採集血液等檢體化驗是否有酒精及藥物反應，以還原溫男當時狀態。溫男家屬也向檢察官提出要求調查溫男是否有可能是被拖下車，並認為死者沒喝酒。解剖結果將在2個月後出爐。

溫男家屬在相驗後哀戚快速離開殯儀館。記者黃子騰／攝影
溫男家屬進入解剖室等逮檢察官與法醫解剖。記者黃子騰／攝影
溫男家屬在坐在一旁不斷啜泣。記者黃子騰／翻攝
