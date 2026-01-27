快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

行車糾紛突亮刀！嫌單車騎士過馬路太慢按喇叭 3人當街互毆全被逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

26歲陳男昨晚10時許開車行經新北市板橋時，不滿43歲吳男騎腳踏車過馬路太慢按喇叭，爆發口角及拉扯，楊男路過勸架也與陳男發生肢體衝突，陳男涉掏出摺疊刀揮舞，被趕來警方制伏，3人詢後依社維法裁罰，陳男另依恐嚇罪嫌送辦。

板橋警分局昨天（26日）晚間10時許接獲報案，板橋區國慶路發生行車糾紛。警員趕抵現場經查陳男開車欲左轉國慶路時，不滿騎腳踏車直行欲至對向的吳男太慢於是按鳴喇叭提醒，吳男不滿被按喇叭，雙方發生激烈口角進而爆發拉扯。

此時路過的30歲楊男見狀上前勸架，過程中與陳男互相拉扯及揮拳攻擊，陳男此時脫掉上衣露出滿身刺青，並返回車上拿摺疊刀揮舞。板橋警到場立即喝令陳男放下刀械，將3人全部帶回警局偵訊。

陳男雙手、雙腳擦挫傷、吳男膝蓋擦挫傷，楊男右手擦傷，三方皆不願就醫也不願提告，警詢後將3人依社維法移送裁罰，陳男因持刀再吃一條恐嚇罪。

警方趕抵現場喝令陳男放下刀。記者黃子騰／翻攝
警方趕抵現場喝令陳男放下刀。記者黃子騰／翻攝
3人在街頭發生衝突，警方迅速趕抵制止。記者黃子騰／翻攝
3人在街頭發生衝突，警方迅速趕抵制止。記者黃子騰／翻攝

