機車騎士指控旁邊的汽車駕駛沒打方向燈撞到自己，疑似要求對方給1000塊私了，不然就要報警。圖：翻攝自Threads@wcy_0219

桃園市楊梅區楊新路日前有民眾目擊疑似車禍糾紛，一名機車騎士指控旁邊的汽車駕駛沒打方向燈撞到自己，要求對方給1000塊私了，不然就要報警，駕駛還真的拿了千元鈔給對方，沒想到騎士離開前還折了一下汽車後照鏡，讓目擊民眾覺得很傻眼。對此，楊梅警分局回應，未接獲相關報案。

楊梅派出所副所長王侶翔表示，有關社群軟體上疑似交通事故引發行車糾紛案件，警方並未接獲相關報案。警方同時呼籲民眾，遇有交通事故、糾紛或權益受損時，可立即報警由警方協助處理，切勿隨意私下和解了事。

警方提醒，民眾應保持理性並循正當法律程序解決爭端，切勿採取過激或違法行為以免觸法。

本文章來自《桃園電子報》。原文：疑車禍要求「千元私了」？楊梅騎士拿到錢還折後照鏡 目擊者傻眼

桃園機場 交通事故 機車騎士

