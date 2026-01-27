快訊

乘客被運將趕下車遭4車輾斃 法醫高大成：死者是否有飲酒非重點

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

針對25歲溫姓男子前天凌晨被計程車司機在快速道路上趕下車，因躺臥車道慘遭4輛車輾斃，檢察官和法醫正解剖了解其生前是否有飲酒。法醫高大成今天說，他認為本案和溫有沒有飲酒沒有關係，而是司機把乘客在一個高速行駛的道路上把人趕下車才是問題所在，不能因為乘客有喝了酒就可以趕下車，若溫男因為有飲酒，司機基於保護乘客更不能把人在一個這麼危險的地方趕下車，否則這樣的人不應該做司機這項工作。

高大成以自身的醫師工作比喻，如果有一個急診病危的病人了，只因為罵了醫師，醫師就見死不救嗎？他認為即使是這樣，醫師仍應該把救人擺在第一位，除非對方真的動手打人。如果計程車司機真的載了一位喝醉了的客人，他也沒有吐的車上都是，也沒有拿刀殺或打人，並未受到人身攻擊，就把人趕下車，這是不對的，一個服務業這樣做「太離譜」。

他說，即使人已死亡且屍體已毀壞，但只要有血跡，可以查得出溫是否生前飲酒。而且，以現今鑑識工作和法醫技術的進步，雖然死者被4輛車子輾過，但只要從死者身上傷的位置、輪胎印和每一輛車子遭血噴濺的情形，仍可以判斷出他是站著被撞還是躺著被撞，以及那一輛車是最為致命的撞擊等。

例如，走路時站著被撞，若是轎車，一般都是斷小腿，如果是大貨車就斷大腿，可以用膝蓋上下來分辨。如果是倒下時被撞及，傷勢會波及上身。另從傷勢位置和血液噴濺的情形可以研判是哪一輛車撞在哪一部位，進而推斷哪一輛車才是致命傷。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法醫高大成今天說，他認為計程車趕人下車致死案和溫姓死者有沒有飲酒沒有關係，而是司機把乘客在一個高速行駛的道路上把人趕下車才是問題所在。記者黃寅／攝影
