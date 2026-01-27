聽新聞
大貨車台62線疑爆胎 輪胎脫落「成火球」幸無人傷
1輛傾卸大貨車今天上午行經台62線快速道路東向9.2公里暖暖交流道前疑爆胎，導致1顆輪胎脫落起火燃燒，消防人員迅速到場撲滅火勢，所幸沒有人員受傷。
這輛傾卸大貨車上午7時14分行經台62線東向9.2公里處時突然爆胎，輪胎脫落起火燃燒，所幸駕駛反應得宜，減速靠邊停車，未與其他車輛發生碰撞。
基隆市消防局獲報後，立即派遣七堵分隊3輛各式車輛及7名消防員前往搶救，消防員到場時，掉落的輪胎已冒出熊熊烈火，立刻拉起1條水線撲滅火勢，在警方抵達前，由消防員協助實施交通管制。
由於傾卸大貨車爆胎時，車上其他零件跟著脫落散落在路面，後方車輛閃避不及經過時也爆胎，且零件占據車道一度影響通行，警方到場實施交通管制，並協助移除零件等物品。
現場於上午9時恢復正常通行，所幸未造成人員傷亡，確切事故發生原因，待警方後續釐清。
