不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」毒死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人僅因不滿員工跳槽，3度操控空拍機，飛到對方工作的休閒園區投放有毒苜蓿粒，造成園區內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝食用後暴斃，多隻動物嘔吐、口吐白沫，宜蘭地檢署今天依違反動物保護法等罪起訴，以王手段惡劣又沒悔意，請求從重量刑。

起訴書指出，王男是三星鄉一處農場負責人，因不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另一間休閒農場與他競爭，於2023年5、6月間，指示另一名不知情的江姓員工將苜蓿粒泡在農藥「托福松」及水的混合液，再與砂混合、曝曬後，將有毒的苜蓿粒放在飲料空罐內。

王男自行拿取後，於同年6月12日、24日、25日，利用凌晨4時許四下無人時，駕車到安農溪旁堤防道路，操作空拍機，到徐男工作的農場上方，以上下搖晃空拍機的方式，讓綁在空拍機上、裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，讓有毒餌料灑到園區內。

園區飼養的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」吃下後，於同年6月19、20日陸續暴斃，其他動物也出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促及口吐白沫等中毒症狀。死亡動物經送台灣大學解剖檢驗，都驗出「托福松」成分。

後來是農場員工巡視園區時發現有不明空拍機，覺得有異偷偷尾隨，發現是王男操縱而報警。警方於同年6月27日上午到王男住處等地搜索，扣得空拍機、苜蓿粒等證物。

檢警偵辦時，王男一開始矢口否認犯行，辯稱他的空拍機沒有投擲功能，他操作空拍機對競爭對手園區只為看有什麼建設可以模仿，有毒苜蓿粒是為了殺死自己農場的老鼠。直到警方出示手機對話紀錄、監視器畫面等，王才坦承犯行。

檢方認為，王男本身是農場負責人，應該更重視動物的生命安全及健康，只因為不滿員工跳槽，3度空拍餵毒，且他灑毒的園區是公開娛樂場所，園區有提供正常苜蓿粒供遊客餵食動物，王男行為可能造成遊客撿拾餵動物，又誤食手上殘毒的風險，王男行為已達動保法「情節重大」程度，又未能與告訴人和解，依違反動物保護法、刑法毀損罪提起公訴，建請法院從重量刑。