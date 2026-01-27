太魯閣砂卡礑步道驚傳墜谷 6旬村民「連人帶車」摔落25公尺溪床

花蓮太魯閣國家公園內砂卡礑步道今天下午發生機車騎士連人帶車摔落約25公尺深溪床意外，花蓮縣消防局新秀分隊與多名義消趕往，將60歲葉姓男子救出，頭、手擦挫傷、意識清楚，送醫救治。

砂卡礑步道是太魯閣國家公園知名景點，但前年403地震後發生嚴重崩塌，封閉至今。據了解，葉是當地村民，當時可能騎車要到自家農地或工寮，過程中不小心連人帶車掉落溪床。

花蓮縣消防局新秀分隊分隊長彭第軒表示，下午1時16分獲報，砂卡礑有墜落意外，立即由新秀分隊偕同多名義消趕往救援。

消防人員從舊步道一直往前挺進搜尋，在距離步道入口300公尺處下方溪谷發現葉姓傷患，頭部腫脹、手腳擦傷、左額頭、嘴巴流血，雖然意識清楚，但沒辦法走路，立即用繩索及滑輪勾環將傷患救到步道上，人員接力搬抬，再由救護車送往花蓮慈濟醫院治療。