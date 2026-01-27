「超級水戰」故障慘卡軌道！2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應了

高雄義大世界遊樂昨天發生2名國小男童搭乘知名設施「超級水戰」時，設備一度卡在軌道上，2名男童當下坐在設施內，被民眾目擊比出國際求救手勢「540」向外界求援，後來園方工作人員穿戴安全裝備下水協助處理，5分鐘即解決狀況，男童安全無虞。

義大遊樂世界園區「超級水戰」設施昨天下午發生2名男童在搭乘時疑似卡在洞穴，有民眾拍下男童當下載求助時，用手勢比起「5、4、0」求救，影片在網路上傳開，許多民眾稱讚男童聰明，「沒有540還以為在拍照打招呼」、「弟弟居然知道540！」、「居然懂540」。

義大遊樂世界回應，昨日下午2名孩童搭乘設施時，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道，現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約5分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

義大遊樂世界表示Ｍ事件發生當下，工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，同時進行安撫與說明。該對母子表示身體並無任何不適，情緒穩定，強調「園區設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場同仁亦受過完整應變訓練」。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，後續將持續加強相關安全提醒與乘坐引導。