小貨車夜闖清潔隊偷倒垃圾 結果賠了夫人又折兵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里清潔隊日前晚上遭不明小貨車大膽闖入，任意傾倒一整車的建築廢棄物，過程全被監視器拍下，清潔隊氣得報警緝凶，警方以車追人，成功逮到行為人，除了要清走亂丟的成堆廢棄物，還得面對罰款，而依廢物清法最高開罰6000元。

埔里鎮公所指出，埔里鎮每周一、三、五、日雖有派垃圾車清運全鎮垃圾，但仍考量不少人白天上班，為方便民眾丟垃圾，除提供夜間定點收運服務，平日上班時間清潔隊也有開放，且隊部門口附近設置垃圾子車，方便民眾自行前往丟垃圾。

沒想到，埔里清潔隊的便民服務，卻被不肖人士鑽漏洞，22日晚間一輛3噸半小貨車駛入清潔隊，看準清潔隊施工的鐵皮圍籬有缺口，竟駕車闖進場區，並把整車的屋頂浪板、木板等建築廢棄物，全丟進清潔隊，隔天隊員發現氣得報警。

埔里警方獲報調閱監視器影像以車追人，果真找到亂倒垃圾的行為人，通知對方到案說明，公所表示，已要求對方把成堆亂倒的建築廢棄物全部清走，同時也已通報南投縣環保局，後續針對亂倒行為將依廢清法開罰1200元至6000元罰鍰。

南投埔里清潔隊日前晚上遭不明小貨車大膽闖入，任意傾倒一整車的建築廢棄物，過程全被監視器拍下。圖／埔里鎮公所提供
