影／屏東路口載竹小貨車闖紅燈被撞翻 2駕駛送醫

屏東縣台88線路口周邊的省道台1線與水源路口昨天上午發生車禍，載著竹子的小貨車66歲駕駛鄭男在台一線直行闖紅燈，與72歲林男駕駛的白色汽車發生車禍，導致鄭男小貨車翻覆，雙方駕駛都受傷，送醫後無大礙，雙方酒測值為零。

警方調查，車禍事故路口號誌運作正常，小貨車駕駛闖紅燈違規肇事。小貨車駕駛66歲鄭姓男子開車，還載著34歲鄭姓男子，沿著台1線北向南直行，鄭男闖紅燈撞上直行綠燈的白色汽車林男。