快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

聽新聞
0:00 / 0:00

影／屏東路口載竹小貨車闖紅燈被撞翻 2駕駛送醫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣台88線路口周邊的省道台1線與水源路口昨天上午發生車禍，載著竹子的小貨車66歲駕駛鄭男在台一線直行闖紅燈，與72歲林男駕駛的白色汽車發生車禍，導致鄭男小貨車翻覆，雙方駕駛都受傷，送醫後無大礙，雙方酒測值為零。

警方調查，車禍事故路口號誌運作正常，小貨車駕駛闖紅燈違規肇事。小貨車駕駛66歲鄭姓男子開車，還載著34歲鄭姓男子，沿著台1線北向南直行，鄭男闖紅燈撞上直行綠燈的白色汽車林男。

鄭男的載著小貨車的竹子當場翻覆，林男的白色汽車車頭撞毀，雙方駕駛受傷送醫，警方酒測後，兩方酒測值均為零。警方提醒，行經路口時請減速慢行，確實遵守交通號誌與相關規定，切勿搶快或心存僥倖，以免發生事故，危及自身及他人行車安全。

載著竹子的小貨車闖紅燈，撞上綠燈的白色汽車，小貨車當場翻覆。圖／讀者提供
載著竹子的小貨車闖紅燈，撞上綠燈的白色汽車，小貨車當場翻覆。圖／讀者提供
載著竹子的小貨車闖紅燈，撞上綠燈的白色汽車，小貨車當場翻覆。圖／讀者提供
載著竹子的小貨車闖紅燈，撞上綠燈的白色汽車，小貨車當場翻覆。圖／讀者提供

闖紅燈 車禍 酒測

延伸閱讀

影／高雄機車騎士警車前闖紅燈 狂催油門逃離警方開鍘

專訪／8點檔男星遊泰闖紅燈區 五星級飯店「超噁發霉床單」衰到爆

傳播妹陪酒糾紛屏東街頭開25槍 法院殺人未遂判10年

彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

相關新聞

影／中鋼燃燒塔冒火光網友驚嚇「事情大條」 高市環保局：歲修引起

中鋼高雄廠昨晚8時左右冒出紅色火光，夜空中十分明顯，目擊群眾紀錄畫面，驚呼「事情大條了」。高市環保局表示，AI雲端影像監...

影／新竹南寮釣客目擊「漂浮人頭」 竟是浪打翻船嚇壞急報案

新竹南寮漁港北堤25日海上風力約5至8級，65歲孫男駕駛動力舢舨船回港時，整艘船被突來的巨浪打翻，孫男也掉落海中，幸好附...

影／高雄大寮火警冒濃煙 資源回收場雜物起火救火中

高雄市大寮區今天下午發生火警，大量濃煙竄升，令路人吃驚。消防局據報，原以為是燒雜草，出動10餘消防分隊趕赴火場，發現是資...

詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮

吳姓男子昨天和黃姓、李姓同夥到高雄取詐騙贓款，昨天下午5時許，黃、李兩人疑似想要搶走贓款「黑吃黑」，與吳爆發爭執，但兩人...

影／屏東路口載竹小貨車闖紅燈被撞翻 2駕駛送醫

屏東縣台88線路口周邊的省道台1線與水源路口昨天上午發生車禍，載著竹子的小貨車66歲駕駛鄭男在台一線直行闖紅燈，與72歲...

趕執勤...花蓮警車竟自撞分隔島還波及後車 24歲警頭暈送醫

花蓮昨晚全縣同步擴大臨檢，一名24歲周姓員警駕駛警用巡邏車趕往分局會合途中昨晚在台9線與知卡宣大道路口，疑因起步操作不小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。