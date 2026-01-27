快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

吳姓男子昨天和黃姓、李姓同夥到高雄取詐騙贓款，昨天下午5時許，黃、李兩人疑似想要搶走贓款「黑吃黑」，與吳爆發爭執，但兩人搶不過吳男，奪下工作手機後便逃逸，附近路人見狀報案，警方先到場逮捕吳男，黃、李兩人今中午在仁武區落網，已被帶回偵訊。

警方調查，55歲吳姓男子幕後的詐團誘騙陳姓被害人投資，陳姓被害人聽信詐團話術，領出70萬元現金與吳男約好面交，吳男取款後，再與24歲黃姓、25歲李姓男子碰面，但3人會面時，黃、李兩人疑似要劫走吳男贓款，與吳男在凹仔底公園爆發爭執。

由於現場仍有其他民眾在場，3人爭端引起周邊人側目，黃、李兩人擔心曝光，情急之下僅取走吳男工作用手機逃逸，警方到場時，現場僅吳男仍在原地，立即將他逮捕。

警方事後根據黃、李兩人逃亡路徑，經徹夜追緝埋伏，今中午12時許在仁武區某民宅將兩人查緝到案，目前已帶回分局訊問，針對該詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中。全案朝詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

吳姓男子佯裝成投資公司員工，跟被害人取詐欺贓款，差點被同夥黑吃黑。讀者提供
吳姓男子佯裝成投資公司員工，跟被害人取詐欺贓款，差點被同夥黑吃黑。讀者提供
吳姓男子佯裝成投資公司員工，跟被害人取詐欺贓款，差點被同夥黑吃黑。讀者提供
吳姓男子佯裝成投資公司員工，跟被害人取詐欺贓款，差點被同夥黑吃黑。讀者提供

贓款 詐騙集團 詐團

延伸閱讀

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

獨／幣想台中北屯門市也勾結詐團 加密幣講師兄弟騙投資人下場曝

高雄新商場要來了！北高雄最大娛樂中心「義享B館」亮點曝光 最快年底開幕

2港男來台當詐團車手躲北市東區飯店 警搜50張金融卡追提領贓款

相關新聞

影／中鋼燃燒塔冒火光網友驚嚇「事情大條」 高市環保局：歲修引起

中鋼高雄廠昨晚8時左右冒出紅色火光，夜空中十分明顯，目擊群眾紀錄畫面，驚呼「事情大條了」。高市環保局表示，AI雲端影像監...

影／新竹南寮釣客目擊「漂浮人頭」 竟是浪打翻船嚇壞急報案

新竹南寮漁港北堤25日海上風力約5至8級，65歲孫男駕駛動力舢舨船回港時，整艘船被突來的巨浪打翻，孫男也掉落海中，幸好附...

影／高雄大寮火警冒濃煙 資源回收場雜物起火救火中

高雄市大寮區今天下午發生火警，大量濃煙竄升，令路人吃驚。消防局據報，原以為是燒雜草，出動10餘消防分隊趕赴火場，發現是資...

詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮

吳姓男子昨天和黃姓、李姓同夥到高雄取詐騙贓款，昨天下午5時許，黃、李兩人疑似想要搶走贓款「黑吃黑」，與吳爆發爭執，但兩人...

影／屏東路口載竹小貨車闖紅燈被撞翻 2駕駛送醫

屏東縣台88線路口周邊的省道台1線與水源路口昨天上午發生車禍，載著竹子的小貨車66歲駕駛鄭男在台一線直行闖紅燈，與72歲...

趕執勤...花蓮警車竟自撞分隔島還波及後車 24歲警頭暈送醫

花蓮昨晚全縣同步擴大臨檢，一名24歲周姓員警駕駛警用巡邏車趕往分局會合途中昨晚在台9線與知卡宣大道路口，疑因起步操作不小...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。