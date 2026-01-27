聽新聞
詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮
吳姓男子昨天和黃姓、李姓同夥到高雄取詐騙贓款，昨天下午5時許，黃、李兩人疑似想要搶走贓款「黑吃黑」，與吳爆發爭執，但兩人搶不過吳男，奪下工作手機後便逃逸，附近路人見狀報案，警方先到場逮捕吳男，黃、李兩人今中午在仁武區落網，已被帶回偵訊。
警方調查，55歲吳姓男子幕後的詐團誘騙陳姓被害人投資，陳姓被害人聽信詐團話術，領出70萬元現金與吳男約好面交，吳男取款後，再與24歲黃姓、25歲李姓男子碰面，但3人會面時，黃、李兩人疑似要劫走吳男贓款，與吳男在凹仔底公園爆發爭執。
由於現場仍有其他民眾在場，3人爭端引起周邊人側目，黃、李兩人擔心曝光，情急之下僅取走吳男工作用手機逃逸，警方到場時，現場僅吳男仍在原地，立即將他逮捕。
警方事後根據黃、李兩人逃亡路徑，經徹夜追緝埋伏，今中午12時許在仁武區某民宅將兩人查緝到案，目前已帶回分局訊問，針對該詐騙集團所涉相關案件正積極釐清中。全案朝詐欺、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。
