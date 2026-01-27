快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」 WHO專家反擊

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕曝他答應過要減速：只多給1分鐘

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

台中轎車撞機車2人傷還輾人肇逃？警方查證視線死角非故意

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市外埔區前天傍晚發生車禍，轎車撞機車後，二人受傷，後方車輛行車記錄器影像PO網，被網友質疑駕駛撞人輾人還肇逃。大甲警分局今天說明，經調查是轎車視線死角，駕駛非故意也無肇事逃逸，正調查事故原因中。

大甲分局今天說明，前天傍晚5時42分，在台中市外埔區月眉西路與水頭二路口車禍，37歲蔡姓男子駕駛白色轎車沿水頭二路右轉月眉西路往甲后路方向行駛，與20歲廖男騎機車發生碰撞，雙方當事人均留在現場，並依規定報警處理，經查並無肇事逃逸情事。

員警依規定到場處置，機車駕駛廖男及乘客16歲沈女經救護人員初步檢視有四肢多處擦挫傷，均送大甲李綜合醫院診療，雙方駕駛經檢測均未發現有酒駕情形，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

台中市外埔區月眉西路與水頭二路口前天發生車禍，轎車與機車碰撞，二人受傷。圖／取自網路行車影像
台中市外埔區月眉西路與水頭二路口前天發生車禍，轎車與機車碰撞，二人受傷。圖／取自網路行車影像
台中市外埔區月眉西路與水頭二路口前天發生車禍，轎車與機車碰撞，二人受傷。圖／警方提供
台中市外埔區月眉西路與水頭二路口前天發生車禍，轎車與機車碰撞，二人受傷。圖／警方提供

台中市 車禍

延伸閱讀

黃子佼涉嫌撞傷女騎士肇逃 新北地院今開庭

開賓士撞傷女騎士涉肇逃 黃子佼開庭不認罪

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃 新北院開庭律師掩護閃媒體

機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡

相關新聞

影／中鋼燃燒塔冒火光網友驚嚇「事情大條」 高市環保局：歲修引起

中鋼高雄廠昨晚8時左右冒出紅色火光，夜空中十分明顯，目擊群眾紀錄畫面，驚呼「事情大條了」。高市環保局表示，AI雲端影像監...

影／新竹南寮釣客目擊「漂浮人頭」 竟是浪打翻船嚇壞急報案

新竹南寮漁港北堤25日海上風力約5至8級，65歲孫男駕駛動力舢舨船回港時，整艘船被突來的巨浪打翻，孫男也掉落海中，幸好附...

趕執勤...花蓮警車竟自撞分隔島還波及後車 24歲警頭暈送醫

花蓮昨晚全縣同步擴大臨檢，一名24歲周姓員警駕駛警用巡邏車趕往分局會合途中昨晚在台9線與知卡宣大道路口，疑因起步操作不小...

台中轎車撞機車2人傷還輾人肇逃？警方查證視線死角非故意

台中市外埔區前天傍晚發生車禍，轎車撞機車後，二人受傷，後方車輛行車記錄器影像PO網，被網友質疑駕駛撞人輾人還肇逃。大甲警...

遭運將丟包快速道路慘遭4車輾死今解剖 替代役家屬殯儀館痛哭

25歲溫男前天凌晨2時許搭乘多元化計程車行經台64途中，因踢到46歲林姓運將座椅導致雙方口角，溫男在快速道路上被趕下車，...

兩名飼主同日走失愛犬 嘉義老翁接錯毛小孩回家全家看傻眼

嘉義市河濱公園日前發生一起令人啼笑皆非的「認錯毛小孩」事件。陳姓男子晚間帶著愛犬前往公園，將柴犬留在門口後便逕自入內運動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。