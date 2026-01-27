台中轎車撞機車2人傷還輾人肇逃？警方查證視線死角非故意

台中市外埔區前天傍晚發生車禍，轎車撞機車後，二人受傷，後方車輛行車記錄器影像PO網，被網友質疑駕駛撞人輾人還肇逃。大甲警分局今天說明，經調查是轎車視線死角，駕駛非故意也無肇事逃逸，正調查事故原因中。

大甲分局今天說明，前天傍晚5時42分，在台中市外埔區月眉西路與水頭二路口車禍，37歲蔡姓男子駕駛白色轎車沿水頭二路右轉月眉西路往甲后路方向行駛，與20歲廖男騎機車發生碰撞，雙方當事人均留在現場，並依規定報警處理，經查並無肇事逃逸情事。