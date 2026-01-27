趕執勤...花蓮警車竟自撞分隔島還波及後車 24歲警頭暈送醫
花蓮昨晚全縣同步擴大臨檢，一名24歲周姓員警駕駛警用巡邏車趕往分局會合途中昨晚在台9線與知卡宣大道路口，疑因起步操作不小心，車身左偏自撞中央分隔島，還回彈與後方車輛發生碰撞，造成周頭暈送醫觀察。警方初步調查，周員和後方駕駛都沒酒駕，強調會依法、公正釐清肇事責任。
據了解，24歲的周姓警員是警專42期畢業，服務於吉安警分局豐田派出所。昨晚8時許，他駕駛巡邏車，沿台9線內側車道往北，要到吉安警分局與同事會合執行擴大臨檢勤務，經過知卡宣大道路口，綠燈剛起步時，他駕駛的警車突然左偏，猛力撞上中央分隔島，發出一聲巨響再向後回彈，撞上後方小客車。周姓警員事故後覺得頭暈，送醫觀察治療。
吉安警分局今天表示，初步調查，周姓警員及另一輛小客車吳姓駕駛都有合格駕照、酒測值都是0，正調閱路口監視器及行車記錄器影像，釐清事故原因及肇事責任。此外，對因公受傷的周姓員警啟動關懷機制及協助，已拖回毀損的警車並依規定報修，並將加強員警的防禦駕駛觀念與安全駕駛訓練。
