快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

換新鈔啦！央行公布2月9日起全台455處提供服務 百元券限兌一百張

北海道大雪影響有多大？導遊苦笑秀塞車困境：開快3小時還能連飯店Wi-Fi

兩名飼主同日走失愛犬 嘉義老翁接錯毛小孩回家全家看傻眼

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市河濱公園日前發生一起令人啼笑皆非的「認錯毛小孩」事件。陳姓男子晚間帶著愛犬前往公園，將柴犬留在門口後便逕自入內運動，沒想到運動完準備返家時，發現愛犬憑空消失。警方獲報調閱監視器，發現一名老翁騎機車將柴犬載走，追查後才發現，這竟然是一場因為毛小孩長相過於神似而引發的烏龍。

游姓老翁向警方表示，當天自己養的柴犬也不慎走失，心急如焚地騎車四處尋找。行經河濱公園時，看見門口坐著一隻「熟面孔」，誤以為就是自家的寶貝，當下便熱情地將狗牽上機車腳踏墊載回家，牠也不排斥地直接上車。直到游翁返家後，家人在網路社團看到熱心民眾發文撿到自家的柴犬，游翁轉頭一看家裡這名「新成員」，才驚覺自己領錯了狗，趕緊跑向派出所求助。

陳男隨後趕到派出所與愛犬重逢，這場「柴犬交換身分」的奇遇記才順利落幕。市警局第二分局表示，飼主帶毛小孩出門務必繫好牽繩並留意動態，避免因一時疏忽讓愛犬上演走失驚魂，或再次發生這種認錯毛小孩的尷尬場面。

烏龍事件的主角柴犬被主人領回時一臉無辜。記者李宗祐／翻攝
烏龍事件的主角柴犬被主人領回時一臉無辜。記者李宗祐／翻攝
嘉義河濱公園驚傳柴犬交換身分，兩名飼主領錯愛犬鬧烏龍。記者李宗祐／翻攝
嘉義河濱公園驚傳柴犬交換身分，兩名飼主領錯愛犬鬧烏龍。記者李宗祐／翻攝

毛小孩 柴犬

延伸閱讀

嘉義縣「府會之心」廣場動土 斥6170萬打造休憩新亮點

乘客伸頭看刷卡遭門夾頸 嘉義地院判國光客運與司機連帶賠4.4萬

嘉義縣府打造環海戰艦領航台灣燈會 英雄戰將現身守護蔚藍海洋生態

嘉義市博特刊呈現城市底蘊 2月2日起全台百處場點開放試閱

相關新聞

高雄住商大樓水龍頭冒出「紅線蟲」 多人上吐下瀉還有住戶險喪命

高雄某住商混和大樓2023年11月多人出現上吐下瀉，管委會檢查後發現水塔有「紅線蟲」入侵，水塔清洗兩次後，住戶以為汙染已...

遭運將丟包快速道路慘遭4車輾死今解剖 替代役家屬殯儀館痛哭

25歲溫男前天凌晨2時許搭乘多元化計程車行經台64途中，因踢到46歲林姓運將座椅導致雙方口角，溫男在快速道路上被趕下車，...

兩名飼主同日走失愛犬 嘉義老翁接錯毛小孩回家全家看傻眼

嘉義市河濱公園日前發生一起令人啼笑皆非的「認錯毛小孩」事件。陳姓男子晚間帶著愛犬前往公園，將柴犬留在門口後便逕自入內運動...

楊梅警防搶演練超逼真 歹徒農會亮刀遭壓制

為加強重要節日期間金融機構安全防護，提升員工及民眾防搶意識，桃園市楊梅警分局於昨(26)日下午13時30分，結合楊梅區農會辦理防搶演練，透過情境模擬方式強化第一線人員臨場應變能力，整體演練過程逼真順暢，達到宣導與實務演練雙重成效。

超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

桃園市大園區一名27歲印尼籍男子，昨(26)日晚間到桃園區酒吧找朋友聚會，返家途中手機不慎遺落在計程車上，直到今日上午8時才發現手機不見，急忙報警求助。大園警分局員警利用男子在超商ibon系統叫車的單據循線追查，順利聯繫到計程車司機，將手機物歸原主

桃園大溪山區暗藏天九牌職業大賭場 警深夜摸黑攻堅逮44人

桃園市大溪區美和路偏僻山區一處宮廟建物暗藏天九牌職業大賭場，警方日前接獲情資後連日蒐證，於昨凌晨摸黑在山區中尋找攻堅，一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。