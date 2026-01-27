兩名飼主同日走失愛犬 嘉義老翁接錯毛小孩回家全家看傻眼
嘉義市河濱公園日前發生一起令人啼笑皆非的「認錯毛小孩」事件。陳姓男子晚間帶著愛犬前往公園，將柴犬留在門口後便逕自入內運動，沒想到運動完準備返家時，發現愛犬憑空消失。警方獲報調閱監視器，發現一名老翁騎機車將柴犬載走，追查後才發現，這竟然是一場因為毛小孩長相過於神似而引發的烏龍。
游姓老翁向警方表示，當天自己養的柴犬也不慎走失，心急如焚地騎車四處尋找。行經河濱公園時，看見門口坐著一隻「熟面孔」，誤以為就是自家的寶貝，當下便熱情地將狗牽上機車腳踏墊載回家，牠也不排斥地直接上車。直到游翁返家後，家人在網路社團看到熱心民眾發文撿到自家的柴犬，游翁轉頭一看家裡這名「新成員」，才驚覺自己領錯了狗，趕緊跑向派出所求助。
陳男隨後趕到派出所與愛犬重逢，這場「柴犬交換身分」的奇遇記才順利落幕。市警局第二分局表示，飼主帶毛小孩出門務必繫好牽繩並留意動態，避免因一時疏忽讓愛犬上演走失驚魂，或再次發生這種認錯毛小孩的尷尬場面。
