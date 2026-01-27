遭運將丟包快速道路慘遭4車輾死今解剖 替代役家屬殯儀館痛哭

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

25歲溫男前天凌晨2時許搭乘多元化計程車行經台64途中，因踢到46歲林姓運將座椅導致雙方口角，溫男在快速道路上被趕下車，躺臥車道慘遭4輛車輾斃。檢警今天進行解剖，溫男父母難過的抵達殯儀館，坐在一旁不斷啜泣，溫男是否有酒精及藥物反應仍待解剖結果出爐釐清。

據了解，死者溫男自國立大學畢業，擁有雙學士學位，目前在鐵路警察局擔服替代役，預計下個月退伍。溫男25日凌晨2時許於台北市興隆路搭乘林姓運將的多元化計程車，欲返回新北市板橋住處。

不料當計程車行經新北市中和區台64快速道路時，溫男在後座欲躺平時不慎踢到林姓運將的座椅，雙方因而爆發激烈口角，林男憤而要溫男下車。溫男下車後不明原因躺在車道上，林男見狀報案表示有人躺在車道上隨即離開。此時後方39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男分別駕駛4輛車行經，直接輾過躺在車道上的溫男。

中和警方獲報上快速道路查看，發現遭輾過已明顯死亡的溫男，警方事後將涉嫌丟包的林姓司機及輾過溫男的4車駕駛帶回偵辦，詢後依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。檢察官訊後諭令林男、陳男、邱男以5萬元交保，簡男、魏男1萬元交保。

檢警相驗溫男遺體發現溫男頭顱破裂、全身多處骨折，死因尚無法判定，因溫男不明原因倒臥車道上，檢警今天上午解剖溫男遺體，以釐清是否有酒精或是藥物反應。溫男家屬難過的到場，坐在相驗室內不斷低頭啜泣，確切案情仍待解剖釐清。

溫男家屬在坐在一旁不斷啜泣。記者黃子騰／翻攝
溫男家屬在坐在一旁不斷啜泣。記者黃子騰／翻攝
溫男被林姓運將趕下車躺在台64快速道路上，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝
溫男被林姓運將趕下車躺在台64快速道路上，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝

