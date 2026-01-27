聽新聞
影／新竹南寮釣客目擊「漂浮人頭」 竟是浪打翻船嚇壞急報案
新竹南寮漁港北堤25日海上風力約5至8級，65歲孫男駕駛動力舢舨船回港時，整艘船被突來的巨浪打翻，孫男也掉落海中，幸好附近漁船立即上前救援，孫男送醫後恢復意識。如今孫男驚險落水畫面也曝光，超過30萬網友觀看。
新竹市消防局說明，事故地點位於南寮漁港出海口，警方25日10時59分通報現場有小遊艇翻覆、1人落水，消防局立即派遣3車6人前往救援，途中與報案員警聯繫時獲知，落水者已由附近漁船船家救起並送回岸邊。
南寮消防分隊小隊長陳俊宏表示，消防人員到場時，孫男意識不清，並有低體溫狀況，救護人員立即抽吸、保暖等處置，持續監測生命徵象後送醫治療，到院後孫男已恢復意識，且可正常對談。
臉書「曉漁愛釣頻道」曝光當時的驚險畫面。影片中，一艘未滿1噸的動力舢舨船（CTS）正準備進港，卻因船頭行進方向與浪向呈平行狀態，遭突如其來的巨浪直接掀翻，整艘船瞬間側倒在海面上，孫男也因此落海，在浪中載浮載沉。岸邊釣客目睹過程焦急不已，卻礙於距離與海象，無法即時施救，只能趕緊通報求援。
意外發生的同時，後方另有一艘漁船緊跟其後，船員察覺前方船隻狀況不穩，才出聲提醒「這艘船很危險」，未料話音未落，小遊艇便當場翻覆。羅姓船長立即駛近展開救援，但現場浪高湧急，加上擔心船頭可能撞擊到落水的孫男，不敢過度逼近，只能先拋出救生圈嘗試救人。
不過孫男在海中已明顯體力不支，無法自行游向救生圈，情勢一度危急。所幸他隨後緊抓住拋出的繩索，羅姓船長與船上的邱姓釣客合力將人拉上船，成功將人救起。整個救援過程雖僅約2分鐘，卻是在生死交關的一瞬間完成。
漁船返抵岸邊後，海巡署人員及消防局救護人員隨即接手處置，將孫男抬上岸。孫男吐出大量海水、呼吸急促並不斷呻吟，意識一度模糊；經送醫治療後，所幸狀況穩定，並無生命危險。
