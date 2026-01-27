高雄住商大樓水龍頭冒出「紅線蟲」 多人上吐下瀉還有住戶險喪命

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄某住商混和大樓2023年11月多人出現上吐下瀉，管委會檢查後發現水塔有「紅線蟲」入侵，水塔清洗兩次後，住戶以為汙染已經處理完畢，其中一名女住戶喝了自來水後，卻昏迷命危，送醫才撿回一命，她怒告管委會求償201萬餘元，法官認定管委會有疏失，判賠36萬餘元。

判決指出，該間大樓2023年11月中旬陸續有多人上吐下瀉，清查發現大樓水塔有紅線蟲入侵，隨即派員清洗，但頂樓水塔清洗後，水汙染仍未改善，隔月還是有其他住戶送醫，同年12月18日，管委會清洗地下蓄水池、頂樓水塔、維修汙水管，希望徹底根除汙染。

水塔完成清洗後，管委會便在群組通知「上水塔洗好了可以正常使用了喔」，其中一名女住戶心想水塔、管線已完成清洗、維修，便在同年12月24日接自來水飲用，結果馬上身體不適，上吐下瀉後陷入昏迷，送醫後一度被醫院發出命危通知，幸搶救得宜才撿回一命。

走過鬼門關的女住戶，就醫診斷有菌血症、第二型糖尿病併發酮酸中毒、電解質失調、高血鉀及低血鈉、右側急性腎盂腎炎及積膿等症狀，她氣炸認為管委會有疏失，要求管委會賠她201萬餘元。

高雄地方法院審理時，管委會喊冤，稱女住戶命危是她本身有糖尿病，且引用未煮沸的自來水才造成，不應該由管委會承擔。

不過，法官調查發現，管委會2次清消水塔後，仍有住戶反應拉肚子、飲水機水質發黑，且水龍頭仍有紅蟲跑出來；另有住戶在管委會質疑「12月19日已提醒管委會大樓的水池必須再消毒1次，12月22日仍無人理會」。

法官為此去函醫院，確認命危女住戶是喝到了受細菌污染的飲用水，才導致全身性菌血症，加上女住戶有糖尿病，遭細菌感染後進一步造成她酮酸中毒、急性腎盂腎炎。

法官認定，女住戶送醫是因為水汙染所致，管委會沒有做好大樓頂樓水塔清潔、維護、修繕、一般改良及管理等，導致女住戶喝水後生病住院，應負過失責任，依侵害程度判管委會應賠36萬餘元，可上訴。

自來水龍頭示意圖。圖／報系資料照
自來水龍頭示意圖。圖／報系資料照

