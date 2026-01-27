影／高雄機車騎士警車前闖紅燈 狂催油門逃離警方開鍘
高雄1名機車騎士今天凌晨在路口當著巡邏警車直接闖紅燈，隨後不管警方尾隨，在另個路口再闖紅燈後離去。警方查出車籍，將通知騎士到案說明，最高可罰4萬多元。
前鎮警分局表示，今天凌晨零時許，復興派出所巡邏警車行經中華五路、復興三路口，1名機車騎士竟加速闖紅燈，違規行為相當明顯。員警隨即跟隨觀察，發現該名騎士不僅未減速停車，反而一路加速逃離，無視警車尾隨，並在中華五路770巷口再次闖紅燈。
警方表示，員警考量往來人車安全，未鳴警笛強行追車，而是改採全程錄影蒐證，事後依畫面逕行舉發相關違規行為，是否構成拒檢逃逸，待該名騎士到案說明後，將相關事證一併送交監理機關依法認定。
警方表示，這名機車騎士連闖紅燈，每次可處1800元至5400元罰鍰，另不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，可罰1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月，總計最高可處4萬零800元。
前鎮警分局表示，交通執法以維護用路安全為首要原則，呼籲民眾切勿心存僥倖，在警方眼前違規更不該加速逃逸，否則不僅面臨高額罰鍰，也可能釀成無法挽回的事故。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言