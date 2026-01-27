影／高雄機車騎士警車前闖紅燈 狂催油門逃離警方開鍘

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名機車騎士今天凌晨在路口當著巡邏警車直接闖紅燈，隨後不管警方尾隨，在另個路口再闖紅燈後離去。警方查出車籍，將通知騎士到案說明，最高可罰4萬多元。

前鎮警分局表示，今天凌晨零時許，復興派出所巡邏警車行經中華五路、復興三路口，1名機車騎士竟加速闖紅燈，違規行為相當明顯。員警隨即跟隨觀察，發現該名騎士不僅未減速停車，反而一路加速逃離，無視警車尾隨，並在中華五路770巷口再次闖紅燈。

警方表示，員警考量往來人車安全，未鳴警笛強行追車，而是改採全程錄影蒐證，事後依畫面逕行舉發相關違規行為，是否構成拒檢逃逸，待該名騎士到案說明後，將相關事證一併送交監理機關依法認定。

警方表示，這名機車騎士連闖紅燈，每次可處1800元至5400元罰鍰，另不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，可罰1萬元至3萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月，總計最高可處4萬零800元。

前鎮警分局表示，交通執法以維護用路安全為首要原則，呼籲民眾切勿心存僥倖，在警方眼前違規更不該加速逃逸，否則不僅面臨高額罰鍰，也可能釀成無法挽回的事故。

高雄1名機車騎士今天凌晨就在警車前闖紅燈。記者林保光／翻攝
高雄1名機車騎士今天凌晨就在警車前闖紅燈。記者林保光／翻攝

