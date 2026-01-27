聽新聞
桃園大溪山區暗藏天九牌職業大賭場 警深夜摸黑攻堅逮44人
桃園市大溪區美和路偏僻山區一處宮廟建物暗藏天九牌職業大賭場，警方日前接獲情資後連日蒐證，於昨凌晨摸黑在山區中尋找攻堅，一舉破獲賭場內包含負責人共44名賭客，合計查扣現金新台幣11萬500元，全案依法偵辦裁處。
大溪警方日前接獲桃園市警察局督察室提供賭博情資，經連日縝密蒐證與跟監，掌握具體事證後，報請桃園地檢署核發搜索票，於昨凌晨2時許深夜會同督察室及保安警察大隊組成專案小組，動員優勢警力攻堅，深夜摸黑搜索桃園市大溪區美和路偏僻山區的一處建物，一舉破獲天九牌職業大賭場。
警方於現場查獲由詹男所經營的職業賭場，並查獲賭客黃男等43人，合計44人到案。當場查扣天九牌1副、牌尺1支、骰子1盒、名牌夾38個、籌碼2970張、橡皮筋1袋、紅黃牌7個、點鈔機1臺，以及抽頭金新台幣4萬2100元、賭資現金6萬8400元，合計查扣現金新台幣11萬500元。
全案經調查後，賭場負責人詹男依涉嫌刑法賭博罪移送桃園地檢署偵辦；賭客黃男等43人，則依違反社會秩序維護法裁處。
大溪分局強調，農曆春節將至，治安維護為首要任務，警方將持續加強對賭博、毒品、暴力犯罪等不法行為的查緝力道，貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」目標，確保市民能安心、平安過好年。
