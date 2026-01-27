楊梅警防搶演練超逼真 歹徒農會亮刀遭壓制

楊梅警分局結合楊梅區農會辦理防搶演練。圖：警方提供

為加強重要節日期間金融機構安全防護，提升員工及民眾防搶意識，桃園市楊梅警分局於昨(26)日下午13時30分，結合楊梅區農會辦理防搶演練，透過情境模擬方式強化第一線人員臨場應變能力，整體演練過程逼真順暢，達到宣導與實務演練雙重成效。

此次演練模擬歹徒駕車於楊梅地區尋找作案目標，見農會門口未見明顯警力及保全人員，停車進入農會內佯裝洽公，隨後突然亮出刀械並情緒失控高喊威脅言詞，現場氣氛一度緊張，歹徒甚至挾持民眾要求行員交付現金。農會行員臨危不亂，一邊安撫歹徒情緒，一邊把握時機啟動警報系統，楊梅分局勤務指揮中心接獲通報後，立即調派警力趕赴現場，迅速部署優勢警力，成功制伏歹徒並安全救出人質，演練圓滿完成。

楊梅分局表示，金融機構為現金集中場所，透過定期辦理防搶演練，可有效提升行員應變能力與警民合作默契，並提醒民眾如有大額現金提領或需大量運送現鈔情形，可隨時向警方申請護鈔服務，共同維護財產安全，安心過好年。

