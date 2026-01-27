快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

影／59歲男三義開車連環撞 2警用機車遭波及

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，疑未注意車前路況，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙，案由警方進一步處理中。

苗栗警察分局三義分駐所昨天下午2點多接獲報案，台13線在八股路口附近發生交通事故，員警到場處理，初步調查，童男開車北往南直行行駛，撞上同向停等紅燈徐女駕駛的轎車，又推撞的2輛警用大型重機車。

警方指出，徐女受傷經救護車送醫救治，徐女及2名警用大型重機車駕駛均無飲酒情形，童男經酒精檢測，酒測值未超過標準值，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗警察分局呼籲駕駛車輛除應全神貫注，更不得有酒後駕駛行為，以確保自己與用路人生命財產安全。

59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙。圖／苗栗警察分局提供
59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙。圖／苗栗警察分局提供
59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙。圖／苗栗警察分局提供
59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙。圖／苗栗警察分局提供

交通事故 警察 重機

延伸閱讀

機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡

中壢毒駕連環撞！男持海洛因、安毒上路 吸喪屍煙彈肇逃遭逮

影／國道一號北上連環車禍 多車撞嚴重受損車流回堵4公里

多人國道衝下車逃生！國3台中霧峰段5車連環撞1車起火 現場回堵5公里

相關新聞

開賓士撞傷女騎士涉肇逃 黃子佼開庭不認罪

藝人黃子佼去年8月新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，卻涉嫌肇事逃逸，遭檢方依肇事逃逸罪...

高雄住商大樓水龍頭冒出「紅線蟲」 多人上吐下瀉還有住戶險喪命

高雄某住商混和大樓2023年11月多人出現上吐下瀉，管委會檢查後發現水塔有「紅線蟲」入侵，水塔清洗兩次後，住戶以為汙染已...

楊梅警防搶演練超逼真 歹徒農會亮刀遭壓制

為加強重要節日期間金融機構安全防護，提升員工及民眾防搶意識，桃園市楊梅警分局於昨(26)日下午13時30分，結合楊梅區農會辦理防搶演練，透過情境模擬方式強化第一線人員臨場應變能力，整體演練過程逼真順暢，達到宣導與實務演練雙重成效。

超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

桃園市大園區一名27歲印尼籍男子，昨(26)日晚間到桃園區酒吧找朋友聚會，返家途中手機不慎遺落在計程車上，直到今日上午8時才發現手機不見，急忙報警求助。大園警分局員警利用男子在超商ibon系統叫車的單據循線追查，順利聯繫到計程車司機，將手機物歸原主

桃園大溪山區暗藏天九牌職業大賭場 警深夜摸黑攻堅逮44人

桃園市大溪區美和路偏僻山區一處宮廟建物暗藏天九牌職業大賭場，警方日前接獲情資後連日蒐證，於昨凌晨摸黑在山區中尋找攻堅，一...

影／高雄機車騎士警車前闖紅燈 狂催油門逃離警方開鍘

高雄1名機車騎士今天凌晨在路口當著巡邏警車直接闖紅燈，隨後不管警方尾隨，在另個路口再闖紅燈後離去。警方查出車籍，將通知騎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。