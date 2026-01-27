聽新聞
0:00 / 0:00
影／59歲男三義開車連環撞 2警用機車遭波及
59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，疑未注意車前路況，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙，案由警方進一步處理中。
苗栗警察分局三義分駐所昨天下午2點多接獲報案，台13線在八股路口附近發生交通事故，員警到場處理，初步調查，童男開車北往南直行行駛，撞上同向停等紅燈徐女駕駛的轎車，又推撞的2輛警用大型重機車。
警方指出，徐女受傷經救護車送醫救治，徐女及2名警用大型重機車駕駛均無飲酒情形，童男經酒精檢測，酒測值未超過標準值，詳細事故原因仍需調查釐清。
苗栗警察分局呼籲駕駛車輛除應全神貫注，更不得有酒後駕駛行為，以確保自己與用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言