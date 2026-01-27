影／59歲男三義開車連環撞 2警用機車遭波及

59歲童姓男子昨天開車在台13線苗栗縣三義鄉，疑未注意車前路況，追撞前方徐姓女子駕駛轎車，再推撞前方2輛警用機車倒地，徐女受輕傷送醫無大礙，案由警方進一步處理中。

苗栗警察分局三義分駐所昨天下午2點多接獲報案，台13線在八股路口附近發生交通事故，員警到場處理，初步調查，童男開車北往南直行行駛，撞上同向停等紅燈徐女駕駛的轎車，又推撞的2輛警用大型重機車。

警方指出，徐女受傷經救護車送醫救治，徐女及2名警用大型重機車駕駛均無飲酒情形，童男經酒精檢測，酒測值未超過標準值，詳細事故原因仍需調查釐清。