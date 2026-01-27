快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

男子抵押不動產籌款險被騙 豐原警與當鋪業者阻詐成功

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名50歲男子因網路交友誤信投資虛擬貨幣詐騙話術，日前要將土地權狀拿至當鋪抵押借款籌錢，當鋪業者查覺異狀即時通報警方，豐原警分局翁子派出所員警趕抵現場查證，成功攔阻詐騙，避免男子落入陷阱、財產損失。

豐原警分局翁子派出所副所長萬育忠、警員洪煒策、警專實習生李沅羲，本月22日晚上接獲轄內某當鋪業者報案指稱，一名男子欲辦理不動產抵押借款30萬元，卻對資金用途交代不清、神情緊張，警方隨即趕赴現場了解情況。

當鋪業者在依規定進行關懷提問時，50歲陳姓男子表示，借款用途為購買虛擬貨幣，卻對相關投資細節說詞反覆，引起業者警覺進而報警處理。

警方進一步詢問後，他才坦承日前在臉書婚友社團結識一名素未謀面的女網友，雙方相談甚歡，在網路上互動熱絡，陳男在對方引導下加入虛擬貨幣投資，近日卻接獲自稱投資平台客服人員通知，稱其虛擬錢包遭到警示凍結，須繳交30萬元的手續費才能解鎖，陳男信以為真，才鋌而走險欲至當鋪抵押土地權狀籌款。

警方現場向陳男說明，此類手法為常見「感情投資詐騙」，陳男起初仍對員警的解說半信半疑，甚至一度欲致電對方要查證。警員見陳男仍猶豫不決，協助陳男查證對方提供的匯款帳戶，發現皆列為警示帳戶後，他這才驚覺受騙，並在警方陪同下返回派出所製作相關筆錄。

翁子派出所長董力勳呼籲，民眾在面對網路交友及投資理財資訊時務必提高警覺，對於素未謀面、僅透過網路聯繫的對象，若對方提出任何金錢上的要求，切勿輕信匯款。也提醒民眾，應慎防假冒政府機關或金融機構的詐騙手法，如有疑慮，應立即撥打110或165反詐騙專線，或向就近警察機關諮詢，以保障自身財產安全。

台中一名男子誤信網戀投資，他想抵押不動產籌款，豐原警聯手當鋪業者阻詐成功。圖／警方提供
台中一名男子誤信網戀投資，他想抵押不動產籌款，豐原警聯手當鋪業者阻詐成功。圖／警方提供

虛擬貨幣 詐騙 當鋪

延伸閱讀

豐原糕餅手作嘉年華 優質店家年前大集合推3大好康

林口當鋪員工5度吃裡扒外 狸貓換太子調包勞力士遭訴

豐原年前伴手禮嘉年華 糕餅手作300人體驗31日登場

豐原拔蘿蔔小小農夫體驗營 300多位親子下田同歡

相關新聞

開賓士撞傷女騎士涉肇逃 黃子佼開庭不認罪

藝人黃子佼去年8月新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，卻涉嫌肇事逃逸，遭檢方依肇事逃逸罪...

高雄住商大樓水龍頭冒出「紅線蟲」 多人上吐下瀉還有住戶險喪命

高雄某住商混和大樓2023年11月多人出現上吐下瀉，管委會檢查後發現水塔有「紅線蟲」入侵，水塔清洗兩次後，住戶以為汙染已...

楊梅警防搶演練超逼真 歹徒農會亮刀遭壓制

為加強重要節日期間金融機構安全防護，提升員工及民眾防搶意識，桃園市楊梅警分局於昨(26)日下午13時30分，結合楊梅區農會辦理防搶演練，透過情境模擬方式強化第一線人員臨場應變能力，整體演練過程逼真順暢，達到宣導與實務演練雙重成效。

超商1張紙成救星！印尼男手機掉計程車上急壞 大園警神速尋獲

桃園市大園區一名27歲印尼籍男子，昨(26)日晚間到桃園區酒吧找朋友聚會，返家途中手機不慎遺落在計程車上，直到今日上午8時才發現手機不見，急忙報警求助。大園警分局員警利用男子在超商ibon系統叫車的單據循線追查，順利聯繫到計程車司機，將手機物歸原主

桃園大溪山區暗藏天九牌職業大賭場 警深夜摸黑攻堅逮44人

桃園市大溪區美和路偏僻山區一處宮廟建物暗藏天九牌職業大賭場，警方日前接獲情資後連日蒐證，於昨凌晨摸黑在山區中尋找攻堅，一...

影／高雄機車騎士警車前闖紅燈 狂催油門逃離警方開鍘

高雄1名機車騎士今天凌晨在路口當著巡邏警車直接闖紅燈，隨後不管警方尾隨，在另個路口再闖紅燈後離去。警方查出車籍，將通知騎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。