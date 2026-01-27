男子抵押不動產籌款險被騙 豐原警與當鋪業者阻詐成功

台中一名50歲男子因網路交友誤信投資虛擬貨幣詐騙話術，日前要將土地權狀拿至當鋪抵押借款籌錢，當鋪業者查覺異狀即時通報警方，豐原警分局翁子派出所員警趕抵現場查證，成功攔阻詐騙，避免男子落入陷阱、財產損失。

豐原警分局翁子派出所副所長萬育忠、警員洪煒策、警專實習生李沅羲，本月22日晚上接獲轄內某當鋪業者報案指稱，一名男子欲辦理不動產抵押借款30萬元，卻對資金用途交代不清、神情緊張，警方隨即趕赴現場了解情況。

當鋪業者在依規定進行關懷提問時，50歲陳姓男子表示，借款用途為購買虛擬貨幣，卻對相關投資細節說詞反覆，引起業者警覺進而報警處理。

警方進一步詢問後，他才坦承日前在臉書婚友社團結識一名素未謀面的女網友，雙方相談甚歡，在網路上互動熱絡，陳男在對方引導下加入虛擬貨幣投資，近日卻接獲自稱投資平台客服人員通知，稱其虛擬錢包遭到警示凍結，須繳交30萬元的手續費才能解鎖，陳男信以為真，才鋌而走險欲至當鋪抵押土地權狀籌款。

警方現場向陳男說明，此類手法為常見「感情投資詐騙」，陳男起初仍對員警的解說半信半疑，甚至一度欲致電對方要查證。警員見陳男仍猶豫不決，協助陳男查證對方提供的匯款帳戶，發現皆列為警示帳戶後，他這才驚覺受騙，並在警方陪同下返回派出所製作相關筆錄。