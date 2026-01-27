黃子佼撞傷女騎士涉肇逃 新北院開庭律師掩護閃媒體

藝人黃子佼去年8月於新北市三重區駕駛紅色賓士休旅車時，與一名林姓女機車騎士發生碰撞成傷，卻涉嫌肇事逃逸，遭檢方依肇事逃逸罪嫌起訴。新北地方法院今首度開庭，黃子佼並未穿著他先前為兒童性影像案件出庭時的深藍色戰袍，而是選擇躲在身材魁梧的律師後方，掩護他閃入法院，差點讓人辨認不出。

起訴指出，黃子佼去年8月24日上午7時39分許，駕車沿新北市三重區五谷王南街往重新路五段方向直行，行經五谷王南街46巷口時，為禮讓前方一輛自46巷口駛出的機車先行，突然向右偏並停止。

此時，右方原本直行的女騎士因閃避不及人車倒地，造成臉部、右前臂、左手肘及右膝擦傷等傷害，黃子佼卻未停留在現場報警處理，或行必要救護措施，便逕行駕車離去。

黃子佼到案時，承認確實為禮讓前車突然右停，但辯稱前方機車是出現在左前方，自然他視線也是朝左前方看，未發現右側與女騎士發生擦撞。但女騎士供稱，擦撞後休旅車駕駛曾向自己倒下的地方看一下，卻未下車察看便離去，理應知道有人倒地受傷。

檢察官經勘驗黃子佼座車內行車記錄器，發現當時兩車距離相當近，且女騎士倒地力道和聲音相當大，黃應是知道右側有人車倒地，才會突然煞車。而女騎士倒地後，黃子佼座車原為靜止狀態，卻慢慢向左邊移動，顯然知悉發生車禍，才試圖避開倒地的女騎士。