促解決住宅囤積物問題 分隊長黃軍緯：不應將火災風險壓在消防員身上

基隆市消防小隊長詹能傑進入如回收場的民宅火場救人，不幸殉職。安樂消防分隊長黃軍緯曾多次進入類似火場，他分析民眾屋內囤積太多物品，發生火災危害自己、危害消防員、危害鄰居的風險都更高，也會干擾用熱顯像儀尋找受困者。

基隆市樂利三街日前發生的民宅火警，屋主堆放不少回收物，不僅女兒送醫不治，仁愛消防小隊長詹能傑因進入火場救人也不幸殉職。6年多年正義路透天厝火災，也造成住在屋內的兄弟死亡，災後從火場清出超過20公噸回收物。

樂利三街和正義路的這兩起火警，黃軍緯都有出勤進入火場滅火搜救。回顧救援經驗，發現回收物中多紙類和塑膠類，如果起火，火勢會很大。他說，如果有回收行動電源或手機，接觸或移動過程沒發現，鋰電池可能會爆炸。在正義路火場還拉出幾支瓦斯鋼瓶，當時也不曉得有沒有殘氣，壓力很大。

黃軍緯表示，火場囤積大量物品，濃煙會累積得很快，而且會有非常大量的煙。因為燃燒的回收物裡面，可能有含會釋出劇毒的物品，撤出火場後，消防員在火場旁也不敢把面罩拿下來，導致氣瓶的消耗會特別的快，增加後勤壓力

消防員全副武裝進入火場，背負裝備已行動不易，火場雜物太多，進出會更加困難。黃軍緯回憶，正義路火場裡面連走的路都沒有，踩著雜物行走，有可能會陷進去。消防員進去後，如果後方堆放的雜物塌落並復燃，就無法照原路撤離火場。雜物堆得比人高，塌下會砸到，甚至掩埋消防人員。

屋內堆放太多物品也會影響搜救，黃軍緯說，火場的溫度主要在靠近天花板，或是有燃燒起火的火點，在都是濃煙的空間，可以用救災專用熱顯像儀找到受困者，不用一處一處摸 。但如果到處都是雜物燃燒產生熱輻射，搜救就變得更困難。

黃軍緯還提醒民眾千萬不要害自己，又害別人。屋內囤積雜物，不僅危害起火戶與第一線搶救的消防人員，因為火勢容易迅速擴大、難以控制，進而延燒鄰近住戶，危及整個社區安全。燃燒產生有毒濃煙隨風擴散，對周邊居民的呼吸健康也造成嚴重威脅。

火場堆放太多物品，滅火救災會使用更大量的消防用水，也可能造成住戶財物損失。過去曾有社區民宅發生火警，消防員射水滅火，但也因此造成「水災」，社區電梯因此壞掉，也曾流到地下室造成社區機房故障。

黃軍緯說，如回收場的民宅火警，如果沒辦法在第一時間壓制，可能會延燒到別戶，或是濃煙蔓延到其他的樓層。基隆是高齡化社會，長輩逃生能力較弱，風險相對比較高，更讓人擔心的是有人在家臥床，或需要使用呼吸器，鄰宅發生火災，台電要斷電，就要抽調消防人力去救人，在火場嚴峻的狀況下，救災挑戰更大。