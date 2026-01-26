聽新聞
聯結車轉彎未注意撞倒男子 幸急煞車輪胎壓到腳就停住
基隆市七堵區一家貨櫃場內，有名男子被聯結車撞上後倒地，腳被輪胎壓住。消防員到場救援時，男子意識清醒，用千斤頂將車頭頂起後救出，送醫後脫險。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午接獲報案指出，七堵區明德三路一家貨櫃場內，有名男子被壓在聯結車輪胎下，派遣百福、七堵分隊人車前往搶救。
消防隊員抵達現場後，看到男子趴在地面，的腳部遭車輪輾壓，無法移動身軀。破壞器材車到場後，使用千斤頂將車頭頂起，讓輪胎升高，再把人救出，送醫救治暫無生命危險。
警方初步調查，聯結車司機在廠區內開車轉彎時，疑未注意到這名男子，並不慎撞倒他，幸好及時煞車，車輪只壓到他的腳就停下，如果再往前將輾過軀幹，將造成更大的傷害。
