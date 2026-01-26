外送員丟了外送包渾然未覺 警方「以車追人」替他找回萬餘元
台中市林姓外送員日前送完餐返店途中，後座的外送箱不慎掉落卻不知，且內還裝有1萬1千餘元現金。幸經巡邏經過的烏日警分局三和派出所員警發現帶回所內，並透過監視錄影查到林姓外送員的車牌，「以車追人」才順利找到林並歸還了失物。
林姓外送員返店才驚覺後座的外送箱竟不見了，正焦急箱內裝著跑了好幾趟送餐收取的餐費，正心急如焚時接到警方電話，這才由悲轉喜，放下心中的大石頭。經現場清點金額無誤後，林姓外送員對員警大表感謝，還說「原本以為今天要白工了」
警方說，烏日警分局三和派出所員警，日前晚間9時10分巡經經烏日區中山路三段與高鐵東路口，發現一只外送箱掉落在路中。由於當時天色昏暗且車流量大，來往車輛紛紛閃避。員警為維護用路人安全，立即下車將外送箱拾起，發現內有1萬1千餘元現金。
員警想到外送員心情一定萬分焦急，於隨立即返所展開調查，並透過調閱監視器過濾行經車輛，終於鎖定林姓外送員的機車號牌並通知他前來認領。
