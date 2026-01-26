快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

外送員丟了外送包渾然未覺 警方「以車追人」替他找回萬餘元

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市林姓外送員日前送完餐返店途中，後座的外送箱不慎掉落卻不知，且內還裝有1萬1千餘元現金。幸經巡邏經過的烏日警分局三和派出所員警發現帶回所內，並透過監視錄影查到林姓外送員的車牌，「以車追人」才順利找到林並歸還了失物。

林姓外送員返店才驚覺後座的外送箱竟不見了，正焦急箱內裝著跑了好幾趟送餐收取的餐費，正心急如焚時接到警方電話，這才由悲轉喜，放下心中的大石頭。經現場清點金額無誤後，林姓外送員對員警大表感謝，還說「原本以為今天要白工了」

警方說，烏日警分局三和派出所員警，日前晚間9時10分巡經經烏日區中山路三段與高鐵東路口，發現一只外送箱掉落在路中。由於當時天色昏暗且車流量大，來往車輛紛紛閃避。員警為維護用路人安全，立即下車將外送箱拾起，發現內有1萬1千餘元現金。

員警想到外送員心情一定萬分焦急，於隨立即返所展開調查，並透過調閱監視器過濾行經車輛，終於鎖定林姓外送員的機車號牌並通知他前來認領。

台中市烏日警分局三和派出所員警，日前晚間9時10分巡經經烏日區中山路三段與高鐵東路口，發現一只外送箱掉落在路中。圖／警方提供
台中市烏日警分局三和派出所員警，日前晚間9時10分巡經經烏日區中山路三段與高鐵東路口，發現一只外送箱掉落在路中。圖／警方提供
台中市烏日警分局三和派出所員警，日前晚間9時10分巡經經烏日區中山路三段與高鐵東路口，發現一只外送箱掉落在路中。圖／警方提供
台中市烏日警分局三和派出所員警，日前晚間9時10分巡經經烏日區中山路三段與高鐵東路口，發現一只外送箱掉落在路中。圖／警方提供
台中市烏日警分局三和派出所員警順利將錢和外送包還給林姓外送員。圖／警方提供
台中市烏日警分局三和派出所員警順利將錢和外送包還給林姓外送員。圖／警方提供

外送員 監視器 台中市

延伸閱讀

金馬影帝徹底消失變外送員　8歲女兒一句話暖哭全場

假轉單真詐領…外送員鑽系統漏洞偷餐 警方依法送辦

西門町美食讓人凍未條！外送員拍照騙餐 這包滷味代價18萬

沒門牌如何送貨？ 外送員口耳相傳苗栗市三大雷區 消防也證實

相關新聞

搭計程車疑爆口角 替代役男遭運將丟包快速道路被4車輾斃

1名替代役男昨天凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台64線高架路段，倒臥車道先後遭4車輾過當場死亡。警方將...

外送員丟了外送包渾然未覺 警方「以車追人」替他找回萬餘元

台中市林姓外送員日前送完餐返店途中，後座的外送箱不慎掉落卻不知，且內還裝有1萬1千餘元現金。幸經巡邏經過的烏日警分局三和...

八德外役監春節懇親活動登場 38收容人與家屬溫馨團圓

迎接馬年新春，農曆春節將至，為落實人道關懷精神，讓收容人在歲末年終之際仍能感受親情溫暖與社會支持…

透天厝內20噸回收物！消防員：進火場腳踩怕陷進去 更怕垮下來被埋

基隆市2起民宅火災，屋內如回收場，住戶逃生困難喪命，還造成消防員殉職。曾深入「回收場」滅火的消防員說，屋內多紙和塑膠，火...

藝人孫生母親又行竊 潛入淡水餐廳儲藏室偷包包當場被活逮

網紅團體反骨男孩前成員孫生母親69歲孫婦，因多次犯下竊盜案吃上官司，不料孫婦今天下午竟又跑到新北市淡水區1間餐廳，趁員工...

替代役男遭運將丟包快速道路 躺臥車道慘遭4輛車輾斃

新北市台64快速道路昨天發生死亡車禍。25歲溫男昨天凌晨2時許酒後搭乘多元化計程車返家，行經台64途中因踢到46歲林姓運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。