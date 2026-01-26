搭計程車疑爆口角 替代役男遭運將丟包快速道路被4車輾斃

快訊

中央社／ 新北26日電

1名替代役男昨天凌晨搭計程車時，疑與司機爆發口角，遭丟包在新北市台64線高架路段，倒臥車道先後遭4車輾過當場死亡。警方將丟包的司機及4車駕駛依過失致死罪嫌送辦。

新北市警察局中和分局獲報，昨天凌晨2時許台64線快速道路往板橋方向一帶車禍事故。員警到場調查，25歲溫姓男子搭乘多元計程車時，與司機46歲林姓男子在車上發生口角，林男停在高架道路上要求溫男下車，駛離後疑怕發生危險，隨後撥打110報案。

溫男被丟包在高架快速道路後，倒臥在車道上，先後遭陳姓、邱姓、簡姓及魏姓等男子駕駛的4輛車輾過，當場死亡。

據了解，溫男為鐵路警察局替代役男，事發當天是否有飲酒須解剖後確認。警方隨後將丟包死者的林男以及陳男等駕駛共5人，依過失致死罪嫌移請新北地檢署偵辦。

至於林男在快速道路違規停車及請乘客下車，警方依違反道路交通管理處罰條例第33條及第38條規定，依法舉發。

溫男被林姓運匠趕下車躺在台64快速道路上，慘遭後方4輛車輾斃。聯合報系記者黃子騰／翻攝
