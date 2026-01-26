透天厝內20噸回收物！消防員：進火場腳踩怕陷進去 更怕垮下來被埋
基隆市2起民宅火災，屋內如回收場，住戶逃生困難喪命，還造成消防員殉職。曾深入「回收場」滅火的消防員說，屋內多紙和塑膠，火勢很大，如果有鋰電池可能爆炸，還曾從火場拉出鋼瓶；因擔心濃煙有毒，也不敢拿下面罩。
基隆市正義路2019年6月24日有透天厝起火燃燒，住在屋內的兄弟死亡。消防人員滅火後，市府清出超過20公噸回收物。樂利三街日前發生的民宅火警，屋主也堆放不少回收物，不僅女兒送醫不治，仁愛消防小隊長詹能傑因進入火場救人也不幸殉職。
基隆市消防局指出，家中堆置紙箱、衣物、塑膠製品和老舊家具等物品，會使住宅「火載量（Fire Load）增加，一旦遇到電線短路、爐火未熄、菸蒂掉落等火源，極可能在短時間內形成全面燃燒，不只阻礙住戶逃生動線，也提高消防人員搶救風險。
消防局長游家懿說，許多火災事故是可以避免的，呼籲民眾定期整理居家環境，保持走道、門口與陽台暢通，避免在樓梯間或室內堆放大量雜物。同時留意電線是否老舊破損，不超載使用延長線，外出或就寢前確實關閉瓦斯與電器電源，烹調時切勿離開爐具，讓居家生活更安全。
正義路、樂利三街兩起火警，基隆市安樂消防分隊長黃軍緯都曾進入火場滅火搜救。他說，火場堆積紙類和塑膠類，火勢會很大。如果有回收行動電源或手機，接觸或移動過程沒發現，可能會爆炸。在正義路火場還拉出幾支鋼品，當時也不曉得有沒有殘氣，壓力很大。
黃軍緯表示，火場囤積大量物品，濃煙會累積得很快，而且非常大量，因為裡面可能堆放含劇毒物品，同仁在現場都不敢把面罩拿下來，氣瓶的消耗就會特別的快。
消防員全副武裝進入火場，背負裝備已行動不易，火場雜物太多，進出會更加困難。黃軍緯回憶，正義路火場裡面連走的路都沒有，踩著雜物行走，有可能會陷進去。雜物堆得比人高，有可能塌下來被砸到，甚至被埋住。
屋內堆放太多物品也會影響搜救，黃軍緯說，火場的溫度主要在靠近天花板，或是有燃燒起火的火點，在都是濃煙的空間，可以用救災專用熱顯像儀找到受困者，不用一處一處摸 。但如果到處都是雜物燃燒產生熱輻射，搜救就變得更困難。
