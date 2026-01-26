快訊

新北醉男遭運將丟包快速道路 躺臥車道慘遭4輛車輾斃

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市台64快速道路昨天發生死亡車禍。25歲溫男昨天凌晨2時許酒後搭乘多元化計程車返家，行經台64途中因踢到46歲林姓運將座椅導致雙方口角。溫男被林男趕下車後醉臥快速道路，慘遭4輛車輾斃。警方詢後將林男等5名駕駛依過失致死送辦。

據了解，25歲溫男昨天（25日）凌晨2時許於台北市興隆路喝酒後，搭乘林姓男子駕駛的多元化計程車要返回新北市板橋住處。車輛行經中和區台64快速道路時，溫男在後座欲躺平時不慎踢到林姓運將的座椅，雙方因而爆發激烈口角，林男憤而要溫男下車。

溫男下車後因不勝酒力躺在車道上，林男見狀報案表示有人躺在車道上隨即離開。此時後方39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男、45歲魏男分別駕駛4輛車行經，直接輾過躺在車道上的溫男。

中和警方獲報上快速道路查看，發現遭輾過已明顯死亡的溫男，經調閱監視器揪出4名輾過溫男的駕駛。4人到案時供稱因值深夜視線不佳未注意到溫男，警方詢後將林姓運將及4名輾過溫男的駕駛依過失致死罪嫌送辦。林姓運將另被依道路交通管理處罰條例第33條第1項第8款：違規減速、臨時停車或停車、第38條第2項：計程車駕駛人任意拒載乘客依法開單告發。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

溫男被林姓運將趕下車躺在台64快速道路上，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝
溫男被林姓運將趕下車躺在台64快速道路上，慘遭後方4輛車輾斃。記者黃子騰／翻攝

運將 計程車 過失致死 車禍

