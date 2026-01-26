快訊

輝達可以蓋了！台北都市計畫委員會拍板通過 這條件維持不變

春節連假交通量為「平日1.6倍」 國5高乘載管制時間曝光

25歲男踢到座椅遭運將丟包快速道路 醉躺車道慘遭4車輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

影／又是酒駕！紅燈右轉遇台南警攔查 心虛加速逃逸衝撞民宅肋骨骨折

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

46歲沈姓男子今天凌晨5時許開車行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，轄區巡邏員警立即上前攔查；沈見警攔檢竟加速逃跑，員警開啟警示燈跟上，沈最後自撞民宅，導致牆壁及鐵捲門毀損。經確認，沈酒測值達每公升0.85毫克，所幸除了沈，沒有其他人受傷。

台南市警第四分局洪百亮指出，今天凌晨5時許，育平派出所員警執行巡邏勤務，在華平路與慶平路口發現沈姓男子駕駛自小客車違規紅燈右轉，員警見狀趨前攔查，沈拒檢不停並沿路加速，直到在建平路口自撞民宅後才停車。

洪百亮表示，沈撞車造成自小客車前車頭、所撞民宅鐵捲門及牆壁毀損，沈自己四肢及頭部擦挫傷、肋骨骨折，現場沒有其他人員受傷；經員警施以酒測，沈的酒測值達0.85mg/l，先將他送醫治療，初步診斷並無生命危險，全案依涉犯刑法公共危險罪偵辦。

分局呼籲，適逢春節尾牙、團圓餐敘期間，警方將持續加強取締酒駕，民眾切勿心存僥倖，酒後不開車，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝
46歲沈姓男子今天凌晨5時許酒駕行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，見警要攔查加速逃逸直到衝撞民宅。記者袁志豪／翻攝

酒測 自撞 台南

延伸閱讀

酒駕心虛！賓士男中壢街頭拒檢狂飆6公里 一頭撞進大埔鐵板燒

中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳

辯「斷片不記得」高雄BMＷ拒檢逆上國道撞騎士 15小時後到案酒測值曝

GG「啪」一聲不是錯覺！醫揭陰莖骨折真相 這些姿勢高危險

相關新聞

新北醉男遭運將丟包快速道路 躺臥車道慘遭4輛車輾斃

新北市台64快速道路昨天發生死亡車禍。25歲溫男昨天凌晨2時許酒後搭乘多元化計程車返家，行經台64途中因踢到46歲林姓運...

影／又是酒駕！紅燈右轉遇台南警攔查 心虛加速逃逸衝撞民宅肋骨骨折

46歲沈姓男子今天凌晨5時許開車行經台南市安平區華平路時，紅燈右轉慶平路，轄區巡邏員警立即上前攔查；沈見警攔檢竟加速逃跑...

疑毒品糾紛！燒肉店門口持氣槍、彈簧刀討債 兄妹等3人被抓

侯姓男子與王姓男子疑有毒品糾紛，涉嫌夥同韓姓男子與妹妹，赴王工作的台北市某燒肉店外，持空氣槍及彈簧刀索討50萬元，得手5...

高雄男專偷娃娃機店有監視鏡頭也不怕 2店得手3萬商品還沒賣就落網

張姓男子鎖定高市鳳山區娃娃機店機台上商品行竊，前天清晨進入新富路和博愛路店內，監視器在眼前也不怕，竊取公仔等價約3萬元商...

機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡

新北市新莊區日前發生死亡車禍。40歲束男22日下午2時許騎車行經新莊區一處路口疑未禮讓直行車直接左轉，遭對向63歲潘男駕...

桃園藝文特區豪宅驚傳紅衣婦墜落 嚇壞路人警釐清墜樓原因

桃園市藝文特區今天清晨發生墜樓事件，一名約65歲婦人身穿紅衣從住家大樓墜落身亡。據了解，事發時間約在凌晨5時許，當時同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。