高雄男專偷娃娃機店有監視鏡頭也不怕 2店得手3萬商品還沒賣就落網

張姓男子鎖定高市鳳山區娃娃機店機台上商品行竊，前天清晨進入新富路和博愛路店內，監視器在眼前也不怕，竊取公仔等價約3萬元商品，警方獲報，調監視器以車追人，發現是慣竊張姓男子所為，當天下午通知到案，失竊商品全數追回歸還被害人。

鳳山警分局指出，前天上午分別接獲位於新富路和博愛路的余姓（33歲）和何姓（38歲）娃娃機店2名台主報案，指稱店內遭竊公仔、存錢筒及藍芽音響等市價各2萬餘元及3000餘元的商品。

警方調監視器追查，發現竊賊在清晨時段駕車停在娃娃機店附近，步行進入店內，即使監視鏡頭就在眼前，竊賊仍環顧機台上商品，踮起腳尖伸手拿商品，或敲打機台看是否能取得台內商品或金錢。