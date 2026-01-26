快訊

疑毒品糾紛！燒肉店門口持氣槍、彈簧刀討債 兄妹等3人被抓

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

侯姓男子與王姓男子疑有毒品糾紛，涉嫌夥同韓姓男子與妹妹，赴王工作的台北市某燒肉店外，持空氣槍及彈簧刀索討50萬元，得手5萬元；警方拘提侯姓兄妹與韓搜出子彈，依恐嚇取財等罪移送，追查糾紛原因，檢方訊後命2至3萬元交保。

警方調查，31歲侯姓男子透過29歲妹妹約30歲王姓男子，上月5日傍晚在王工作的北市大安區敦化南路某燒肉店見面，32歲韓姓男子被侯找來助陣，持空氣槍抵住王喝令不要動，侯持彈簧刀威脅交付50萬元，侯女在旁未持刀械；雙方拉扯，王「殺價」至10萬元，向老闆借5萬元交付脫身，事後報案。

警方調閱監視器確認案發過程、追查犯嫌身分，本月2日在新北、基隆市搜索侯、韓、侯女住處拘提3人，帶回大安警分局敦化南路派出所。警方查出，侯與王2年前疑有毒品糾紛，但侯稱是王向他借錢未還。

警方搜出空氣槍1把、子彈6顆、彈簧刀及小刀各1把、K他命1包、依托咪酯類3瓶，詢後將3人分依槍砲、毒品、恐嚇取財等罪移送，深入調查糾紛原因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

侯姓男子與王姓男子疑有毒品糾紛，涉嫌夥同韓姓男子與妹妹，赴王工作的台北市某燒肉店外，持空氣槍及彈簧刀恐嚇取財。記者李奕昕／翻攝
