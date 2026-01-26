快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳

桃園電子報／ 桃園電子報

4545 3
賓士逃亡4分鐘後失控自撞新生路口轉角的餐廳。圖：讀者提供

桃園市中壢區今(26)日凌晨3時50分許發生驚險警匪追逐，50歲賴姓男子酒後駕駛白色賓士，因違規跨越雙黃線遭中壢警分局攔查，不料賴男竟心虛加速逃逸在市區展開長達6公里的瘋狂逃竄，沿途連闖紅燈，最終在逃亡4分鐘後失控自撞新生路口轉角的餐廳，經查酒測值高達0.68，全案依公共危險罪移送法辦。

4545 2
賴嫌酒測值竟高達0.68，全案警詢後依公共危險罪嫌將賴嫌移送法辦。圖：讀者提供

賴嫌在逃逸過程中行徑極為瘋狂，從慈惠三街一路狂飆，途經元化路、延平路、中央西路等多條主幹道，總逃逸距離約長達6公里，整個過程僅耗時約4分鐘。最終，賴嫌在左轉進入新生路時，因車速過快失控，直接撞上位於轉角處的一家餐廳，強大撞擊力導致賓士車頭嚴重毀損，員警隨即上前將賴嫌制伏。賴嫌酒測值竟高達0.68，全案警詢後依公共危險罪嫌將賴嫌移送法辦。

中壢分局長林鼎泰強調，酒後駕車本就危害自身及他人生命安全，若再拒檢逃逸、危險駕駛，警方必定依法從嚴究辦，絕不寬貸；也呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸，共同維護道路交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳

延伸閱讀：

  1. 張善政慰問「挖土機超人」家屬 桃市府將提供必要協助 
  2. 桃消高平分隊前進石門山勞工育樂中心 強化場館防災應變

餐廳 中壢 闖紅燈 酒駕

延伸閱讀

彰化婦闖紅燈遭告發罵警「白目」獲判無罪 法官：不罰不代表贊同

影／三立採訪車闖紅燈釀10傷 賴苡任爆非首次 「兩台前後都闖」

確定闖紅燈！三立採訪車撞彰化銀行釀10傷 仍有4人在醫院治療

美製進口車關稅若調降？台灣賓士：5車款將有望調整售價

相關新聞

疑毒品糾紛！燒肉店門口持氣槍、彈簧刀討債 兄妹等3人被抓

侯姓男子與王姓男子疑有毒品糾紛，涉嫌夥同韓姓男子與妹妹，赴王工作的台北市某燒肉店外，持空氣槍及彈簧刀索討50萬元，得手5...

機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡

新北市新莊區日前發生死亡車禍。40歲束男22日下午2時許騎車行經新莊區一處路口疑未禮讓直行車直接左轉，遭對向63歲潘男駕...

高雄男專偷娃娃機店有監視鏡頭也不怕 2店得手3萬商品還沒賣就落網

張姓男子鎖定高市鳳山區娃娃機店機台上商品行竊，前天清晨進入新富路和博愛路店內，監視器在眼前也不怕，竊取公仔等價約3萬元商...

桃園藝文特區豪宅驚傳紅衣婦墜落 嚇壞路人警釐清墜樓原因

桃園市藝文特區今天清晨發生墜樓事件，一名約65歲婦人身穿紅衣從住家大樓墜落身亡。據了解，事發時間約在凌晨5時許，當時同...

台南清潔隊垃圾車起火！竟是民眾未將鋰電池分類丟棄 消防局9點呼籲

台南市安南區清潔隊隊上垃圾車的車斗日前發生火警，消防趕往撲滅，經火調人員調查，確認是車斗內的鋰電池引起火災；消防局呼籲，...

高雄男載妻小下台88快速匝道遭大貨車追撞 駕駛逃2天還沒到案

陳姓男子24日下午2點多駕車搭載妻小下台88快速道路時，違規並排行駛的大貨車疾駛追撞，致加油口蓋子掉落、妻受輕傷，另輛轎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。