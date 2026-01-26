機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡

新北市新莊區日前發生死亡車禍。40歲束男22日下午2時許騎車行經新莊區一處路口疑未禮讓直行車直接左轉，遭對向63歲潘男駕駛的轎車攔腰撞上，束男噴飛倒地頭部重創送醫急救後不治。警方詢後將潘男依過失致死罪嫌送辦，確切車禍原因待查。

新莊警方22日下午2時許接獲報案，新莊區重新路五段656巷與環漢路口發生車禍。警員趕抵經查63歲潘男開車上班行經該路口時，對向1輛由40歲束姓男子騎乘的機車在路口直接左轉，潘男見狀煞車不及攔腰撞上，束男連人帶車當場噴飛並重摔倒地。