機車路口左轉遭轎車攔腰猛撞 新北騎士頭部重創送醫亡
新北市新莊區日前發生死亡車禍。40歲束男22日下午2時許騎車行經新莊區一處路口疑未禮讓直行車直接左轉，遭對向63歲潘男駕駛的轎車攔腰撞上，束男噴飛倒地頭部重創送醫急救後不治。警方詢後將潘男依過失致死罪嫌送辦，確切車禍原因待查。
新莊警方22日下午2時許接獲報案，新莊區重新路五段656巷與環漢路口發生車禍。警員趕抵經查63歲潘男開車上班行經該路口時，對向1輛由40歲束姓男子騎乘的機車在路口直接左轉，潘男見狀煞車不及攔腰撞上，束男連人帶車當場噴飛並重摔倒地。
救護人員到場發現束男頭部重創，緊急將他送往衛福部立台北醫院，但經急救後仍因傷重於下午3時許宣告不治。警方對潘男進行酒測發現他酒測值為0，也無毒駕狀況，詢後將潘男依過失致死罪嫌送辦，確切車禍原因及肇責歸屬仍待後續釐清。
