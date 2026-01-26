台南清潔隊垃圾車起火！竟是民眾未將鋰電池分類丟棄 消防局9點呼籲

台南市安南區清潔隊隊上垃圾車的車斗日前發生火警，消防趕往撲滅，經火調人員調查，確認是車斗內的鋰電池引起火災；消防局呼籲，含鋰電池相關產品廢棄物，若未經分類丟入垃圾車內，垃圾車壓縮儲存時會擠壓鋰電池，很可能造成電池破損、短路，進而引起火災。

消防局指出，本月9日上午9時許，本田路三段的安南區清潔隊垃圾車斗起火，燒毀廢棄電器，燃燒面積約50平方公尺；消防出動6車、警消11人撲滅火勢，無人傷亡，現場環保人員有以乾粉滅火器初期滅火，消防再以水線撲滅火勢，火調人員調查確認是鋰電池引起火災。

消防局提醒，鋰電池為目前主流電池，舉凡3C產品、電器產品、電動工具及電動車輛等，皆依靠鋰電池來供電，以維持運作；老舊要丟棄之含鋰電池產品垃圾，應確實做好分類，以避免發生火災。

消防局建議，在購置、使用、丟棄含鋰電池產品時，可多加留心以下9點，以降低鋰電池火災風險：

1、老舊要丟棄之含鋰電池產品，請確實做好垃圾分類，隨意丟棄於一般垃圾，當垃圾車斗壓縮時，將可能引起火災。

2、電器產品之鋰電池模組，務必以原廠充電器進行充電，充電完成時，應拔除鋰電池模組，以免當安全裝置故障或失效時，「過充」引起自燃。

3、鋰電池模組如有損壞，請送回原廠檢修，切勿自行拆解、改裝。

4、鋰電池產品充電，請慎選適當處所，尤其勿於床鋪或沙發等易燃品旁充電，並應與可燃物保持適當距離，以防止鋰電池故障、失效，自燃造成延燒。

5、閒置或損壞之鋰電池產品，建議收納放置於金屬容器或交由專業回收人員處理，切勿隨意放置或堆疊。

6、鋰電池模組，應避免摔碰、撞擊、置於陽光直射或高溫等環境，尤其應避免穿刺。

7、請選購具合格標章且國內有售後服務廠商之鋰電池產品，切勿自行改造鋰電池模組，並請依據原廠手冊使用、保養，才能降低火災風險。

8、一旦發現鋰電池模組有膨脹、變形或異常高溫時，請連絡原廠檢修，避免使用，並將異常鋰電池模組，移置於無可燃物之安全處所。

9、鋰電池相關產品發生火災，請撥打119報案，當火勢還小時建議以｢水｣來滅火（如室內消防栓、自來水管或容器裝水），持續對燃燒物進行澆水降溫，直到鋰電池完全反應完畢。

市長黃偉哲呼籲，市民朋友請確實做好鋰電池垃圾分類，而一般住宅場所，請設置住宅用火災警報器，提早警覺，以達成減少火災、避免傷亡及降低財物損失目標。