高雄男載妻小下台88快速匝道遭大貨車追撞 駕駛逃2天還沒到案

陳姓男子24日下午2點多駕車搭載妻小下台88快速道路時，違規並排行駛的大貨車疾駛追撞，致加油口蓋子掉落、妻受輕傷，另輛轎車遭波及，大貨車駕駛下車後裝沒事逃離，令陳男傻眼貼文罵「荒唐」；警方指已鎖定肇事工程行將通知駕駛到案。

網路社群Threads有網友貼文指，昨天下午快三點左右帶孩子從高雄下課回程，下88快速道路大寮路段被後方大卡車追撞，重點司機下車看完之後就直接駕車逃離，真的傻眼到極致，氣炸罵「怎麼會有這麼荒唐的人」，有網友猜「駕駛可能有喝酒」。

轄區林園警分局指出，警方於24日下午3時許，接獲報案，指在台88快速道路大寮交流道有車禍發生，大寮所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

警方調查，當時一輛大貨車下大寮交流道時，分別和35歲陳姓男子以及34歲林姓男子駕駛的轎車發生碰撞，陳男車內有妻子和小孩，陳妻左手輕微受傷自行就醫；警方對陳、林施以酒測，均無酒駕行為。

警方指出，事故發生後大貨車駕駛逕行駛離，已鎖定肇事車輛的工程行，因連續兩天假日工程行沒上班，將迅速通知肇事駕駛到案說明，依法偵辦。此外，大貨車駕駛在下交流道併排行駛，將依道路交通管理處罰條例33條1項12款，處3000元以上6000以下罰鍰。