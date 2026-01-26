2名犯嫌佯裝成一般顧客，假借要看車的名義進入店內，卻突然翻臉持球棒瘋狂砸毀3輛車。圖：截自Threads-xiaojun_0107

桃園市平鎮區中豐路上一家中古車行，1月23日發生一起暴力毀損案件。2名犯嫌佯裝成一般顧客，假借要看車的名義進入店內，不料卻在討論購車過程中突然翻臉，不僅對店內人員施暴，更在短短10幾秒內持球棒瘋狂砸毀3輛昂貴名車，隨後逃逸無蹤。

此起暴力事件疑與該中古車行過往的買賣糾紛有關。圖：截自Threads-xiaojun_0107

平鎮警分局說明，獲報後已立即依照規定受理案件，並調閱監視器畫面釐清案情。經初步調查，此起暴力事件疑與該中古車行過往的買賣糾紛有關。警方目前已掌握特定涉案對象的身分，將積極通知相關人等案說明，並依法究辦。

受害店家事後在網路沉痛發文，直指這種「假看車真砸店」的荒唐事竟會發生在自己身上。業者強調，店內經營一向光明磊落，合約也採用具有法律效益的定型化契約，與這群犯嫌完全不認識，無法理解為何會遭到如此暴力對待。

本文章來自《桃園電子報》。原文：看車變砸車！平鎮中古車行遭「球棒隊」砸店 業者喊冤：不認識對方