桃園銀樓遭2男搶奪42萬金飾 警9小時查緝犯嫌到案

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區中正路一間銀樓昨傍晚遇搶，2名男子當時神情自若地走進店內，佯稱要挑選金飾，卻趁老闆娘忙於招呼其他顧客之際，伸手奪取桌上價值逾40萬元的金項鍊與吊墜，隨即騎乘機車逃離現場。警方獲報後於9小時火速逮捕2人，犯嫌聲稱是缺錢花用才犯案，全案報請桃園地檢署指揮偵辦。

楊梅分局指出，昨下午5時許接獲報案，新屋區中正路某銀樓發生搶奪案件。2名男子佯裝購買金飾，趁店家女負責人不備，當場搶走黃金項鍊及吊墜後迅速逃逸，造成店家損失約新台幣42萬元。警方獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像迅速鎖定涉案車輛。

經深入追查發現，犯嫌於案發當日先至新屋區中華路一帶竊取機車，隨後便前往犯案並逃逸。後續於今凌晨2時許，警方於觀音區台61線橋下，成功查緝35歲劉姓、22歲彭姓2名犯嫌，初步了解是因缺錢花用進而犯案，但犯嫌辯稱搶奪的金項鍊已在逃跑過程中遺失，全案報請桃園地檢署指揮偵辦，後續將持續調閱通聯及相關資料，以釐清不法所得流向及是否尚有其他共犯。

桃園市新屋區中正路一間銀樓昨傍晚遭2名男子奪取桌上價值逾40萬元的金項鍊與吊墜騎車逃逸，警方於9小時火速逮捕2人。圖／警方提供
桃園市新屋區中正路一間銀樓昨傍晚遭2名男子奪取桌上價值逾40萬元的金項鍊與吊墜騎車逃逸，警方於9小時火速逮捕2人。圖／警方提供

