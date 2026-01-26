桃園銀樓遭2男搶奪42萬金飾 警9小時查緝犯嫌到案

桃園市新屋區中正路一間銀樓昨傍晚遇搶，2名男子當時神情自若地走進店內，佯稱要挑選金飾，卻趁老闆娘忙於招呼其他顧客之際，伸手奪取桌上價值逾40萬元的金項鍊與吊墜，隨即騎乘機車逃離現場。警方獲報後於9小時火速逮捕2人，犯嫌聲稱是缺錢花用才犯案，全案報請桃園地檢署指揮偵辦。

楊梅分局指出，昨下午5時許接獲報案，新屋區中正路某銀樓發生搶奪案件。2名男子佯裝購買金飾，趁店家女負責人不備，當場搶走黃金項鍊及吊墜後迅速逃逸，造成店家損失約新台幣42萬元。警方獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像迅速鎖定涉案車輛。