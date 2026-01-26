快訊

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

整理包／500元運動幣26日起登記 怎麼領？抽籤時程、使用範圍一次看

瓦斯爐火關不掉火勢還不小 屋主驚慌求援消防隊瓦斯公司都來了

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司人員檢修管路，才讓爐火熄滅；管路故障原因調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8時6分，接獲仁愛區忠三路2樓民宅居民求援，指家中廚房的瓦斯爐關不掉，沒有辦法讓爐火熄滅。

消防局派遣信二、仁愛等分隊共出動9車、警消15人前往搶救，並通報市警局、自來水、瓦斯公司和台電公司協助派員處理。

消防人員8時12分抵達現場，從建築物外觀未看見明顯火煙。進入房屋後，看到瓦斯爐火很旺，關閉閥門仍未馬上熄滅。研判瓦斯管線異常，無法關閉。瓦斯公司人員隨後到場處理，8時20分關閉爐火，終於讓屋主鬆了一口氣。

基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司檢修管路，才讓爐火熄滅。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 廚房 消防員

延伸閱讀

基隆民宅起火又見堆放物品升高火載量 消防局籲清理降低火災風險

基隆下午發生民宅火警...消防布設2條水線滅火 搜索後確認無人受困傷亡

勇消詹能傑殉職 基隆市消防局臉書粉專全黑悼念

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

相關新聞

桃園銀樓遇搶！2男佯裝顧客「搶逾40萬金飾」騎車逃逸

桃園市新屋區中正路一間銀樓今傍晚遭搶，據悉2名年約30至40歲的男子，神情自若地走進店內佯稱要挑選金飾，卻趁老闆娘忙於招...

基隆民宅起火又見堆放物品升高火載量 消防局籲清理降低火災風險

基隆市今天發生民宅火警，和日前造成消防員殉職的火場一樣堆放許多雜物。消防局說，義一路有棟透天厝堆放超過20公噸回收物，6...

瓦斯爐火關不掉火勢還不小 屋主驚慌求援消防隊瓦斯公司都來了

基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司人員檢修管路，才...

中市醉婦晚間墜落一江橋下 救起後稱「我被狗追才掉下」

台中市陳姓婦人25日晚間8時許墜落太平區一江橋下。她打電話給友人求救，消防局人員據報趕往將她救起，發現她酒醉語無倫次，並...

台東金樽漁港發生膠筏翻覆 45歲男落水溺斃

台東縣金樽漁港今天傍晚發現一起膠筏翻覆事故，45歲劉姓漁民落水被救起，但警消趕抵到場時，劉男已無呼吸心跳，經醫院急救宣告...

辯「斷片不記得」高雄BMＷ拒檢逆上國道撞騎士 15小時後到案酒測值曝

謝姓男子今天凌晨1點多駕BMW在高市五甲一路因違規右轉拒警攔查，逆向上國道，下中正交流道下撞傷女騎士逃逸；警方查出車主是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。