瓦斯爐火關不掉火勢還不小 屋主驚慌求援消防隊瓦斯公司都來了

基隆市消防局今早接獲市民求助，指無法關閉家中的瓦斯爐火。消防員到場也無法立即化解危機，最後由欣隆瓦斯公司人員檢修管路，才讓爐火熄滅；管路故障原因調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8時6分，接獲仁愛區忠三路2樓民宅居民求援，指家中廚房的瓦斯爐關不掉，沒有辦法讓爐火熄滅。

消防局派遣信二、仁愛等分隊共出動9車、警消15人前往搶救，並通報市警局、自來水、瓦斯公司和台電公司協助派員處理。