中市醉婦晚間墜落一江橋下 救起後稱「我被狗追才掉下」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市陳姓婦人25日晚間8時許墜落太平區一江橋下。她打電話給友人求救，消防局人員據報趕往將她救起，發現她酒醉語無倫次，並自稱是被狗追才墜橋。因墜橋腰部和臉部等處受傷，送醫後無大礙，警方將等她稍清醒後進一步調查墜橋原因。

據了解，台中市消防局25日晚間8時1分接獲民眾報案，表示有位婦人掉到一江橋下，立刻派遣車籠埔及國光分隊，出動各式消防車5輛、消防人員10名，現場由陳復文小隊長擔任指揮官。

消防人員抵達後進行搜尋，約晚間8時22分在靠近長龍路這端的上游側橋下，發現陳姓婦人（62歲）她稱「我被狗追才掉到這裡」消防人員檢視發現，陳女除了臉部擦挫傷，並無其他明顯傷勢，約晚間8時42分將她吊掛到橋面送醫。

台中市陳姓婦人25日晚間8時許墜落太平區一江橋下，消防人員將她救起送醫。圖／民眾提供
