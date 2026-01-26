中市醉婦晚間墜落一江橋下 救起後稱「我被狗追才掉下」

台中市陳姓婦人25日晚間8時許墜落太平區一江橋下。她打電話給友人求救，消防局人員據報趕往將她救起，發現她酒醉語無倫次，並自稱是被狗追才墜橋。因墜橋腰部和臉部等處受傷，送醫後無大礙，警方將等她稍清醒後進一步調查墜橋原因。

據了解，台中市消防局25日晚間8時1分接獲民眾報案，表示有位婦人掉到一江橋下，立刻派遣車籠埔及國光分隊，出動各式消防車5輛、消防人員10名，現場由陳復文小隊長擔任指揮官。