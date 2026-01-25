桃園銀樓遇搶！2男佯裝顧客「搶逾40萬金飾」騎車逃逸

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市新屋區中正路一間銀樓今傍晚遭搶，據悉2名年約30至40歲的男子，神情自若地走進店內佯稱要挑選金飾，卻趁老闆娘忙於招呼其他顧客之際，伸手奪取桌上價值逾40萬元的金項鍊與吊墜，隨即騎乘機車逃離現場。警方目前已掌握特定嫌犯身分，全力追緝中。

據了解，今天傍晚楊梅分局新屋分駐所接到民眾報案，指中正路上一間銀樓遇搶劫，銀樓老闆娘指出，當時2名犯嫌原本沒有帶口罩走進門，聲稱要買金飾，結果趁老闆娘在招呼其他客人時沒注意，隨即搶奪桌上的銀飾轉頭就走，2人騎乘機車逃離。

對此犯嫌總共搶奪一條重1兩9的金項鍊及一個2錢的吊墜，依目前金價價值逾40萬元，隨即騎機車逃逸。警方已於新竹縣找到作案機車，並鎖定2名年約3、40歲的犯嫌，持續調查中。

桃園市新屋區中正路一間銀樓今傍晚遭搶。記者周嘉茹／翻攝
桃園市新屋區中正路一間銀樓今傍晚遭搶。記者周嘉茹／翻攝

銀樓 搶劫 金價 金飾

