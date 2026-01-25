聽新聞
基隆民宅起火又見堆放物品升高火載量 消防局籲清理降低火災風險
基隆市今天發生民宅火警，和日前造成消防員殉職的火場一樣堆放許多雜物。消防局說，義一路有棟透天厝堆放超過20公噸回收物，6年多前發生火警造成一對兄弟死亡。這些物品是「隱形的危險」，一旦出現火源，極可能短時間全面燃燒，提醒民眾定期清理居家環境。
基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區發生火警，消防人員進入火場滅火，發現屋內堆放不少物品，特別提醒要接手進入的同袍格外留意，防範崩塌威脅安全。消防小隊長詹能傑22日凌晨第3度進入火場，試圖救援被雜物壓住的女子時，自己也受困，兩人被救出送醫均告不治。
消防局今天下午3時56分接獲報案，七堵區福一街5層樓公寓的5樓冒出火煙，消防員進入火場搜索，發現屋內也堆放許多物品。導致升高居家火載量，威脅自己和救災人員的安全。
消防局指出，燃燒須具備可燃物、氧氣、熱源三要素，家中囤積的大量物品，在高溫環境下極易形成快速延燒，並產生有毒氣體、高溫能量、濃煙粒子、缺氧窒息等危險，甚至引發爆炸造成進一步傷害。相關實驗亦顯示，火災往往在短短三分鐘內便可能會失控。
消防局說，家中的紙箱、衣物、塑膠製品和老舊家具等，若長期堆置於室內，會使住宅的「火載量（Fire Load）大幅增加。這些隱形的危險平常看似無害，一旦遇到電線短路、爐火未熄、菸蒂掉落等意外火源，極可能在短時間內形成全面燃燒，不只會阻礙逃生動線，也提高消防人員搶救風險，對住戶生命安全造成嚴重威脅。
消防局長游家懿呼籲民眾，務必定期整理居家環境，保持走道、門口與陽台暢通，避免在樓梯間或室內堆放大量雜物。同時留意電線是否老舊破損，不超載使用延長線，外出或就寢前確實關閉瓦斯與電器電源，烹調時切勿離開爐具。日常生活養成良好用火、用電及收納習慣，許多火災事故是可以避免的，讓居家生活更安全。
