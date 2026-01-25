辯「斷片不記得」高雄BMＷ拒檢逆上國道撞騎士 15小時後到案酒測值曝

謝姓男子今天凌晨1點多駕BMW在高市五甲一路因違規右轉拒警攔查，逆向上國道，下中正交流道下撞傷女騎士逃逸；警方查出車主是謝男妻子，謝直到下午4時在妻子陪同下到案，辯「昨晚有餐敘，喝到斷片什麼都不記得」，警方施以酒測，酒測值零。

鳳山警分局指出，今天凌晨1時44分許，新甲派出所員警巡邏經過南京路與瑞隆東路口發現42歲謝姓男子駕BMW轎車從五甲一路快速道路違規右轉，於是趨前敲窗要求謝「靠邊停，檢查證件就好」。

當時謝男假意配合，突又加速右轉逃逸，員警尾追，謝駕車從瑞隆東路匝道逆向衝上國道，員警呼叫線上警網支援，並沿國道路肩沿線巡查，後發現謝駛下中正交流道。

謝下匝道後，在中正一路與武營路口，撞傷騎機車的30歲古姓女騎士肇逃；目擊網友在網路社群Threads貼文指，從國道入口逆向衝出來直接撞到人後落跑，還好騎士沒什麼大礙，警察到場後才知道，原來是攔查不停的嫌犯一路亂開逆向。

警方事後針對駕駛瘋狂違規行為，舉發包括蛇行、逆向的危險駕駛行為、拒絕攔檢逃逸、闖紅燈等7項違規，累計最高可處8萬4000元罰鍰。

經調閱監視畫面，查出BMW女車主身分，當時車由丈夫謝姓男子駕駛，謝在下午4時在妻子陪同下到案；謝供稱事發前在小港區餐廳餐敘，席間有喝酒，後僅記得去朋友家休息，對拒檢、肇逃等情節均斷片沒記憶，下午接獲妻子來電才知悉。

警方認謝男狡辯，對謝施以酒測，但因案發後15小時才到案，酒測值零；警詢後，依公共危險、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。