陸軍少校北市頂樓酒吧獨飲後墜樓 頭部重創送醫不治

鄭姓陸軍少校昨夜獨自在台北市中正區北平東路某12樓的酒吧飲酒後，從酒吧露台區向外墜落，頭部重創送醫不治，警方初步排除外力介入，報請檢方相驗調查確切死因等案情。

據悉，35歲鄭姓男子是陸軍通信電子資訊訓練中心作戰研發室少校，昨深夜獨自在酒吧飲酒後，從露台處向外墜落道路地面，頭部受創送醫不治。

警方調查，案發地是北平東路上一棟11層樓高商辦大樓，酒吧則在R樓（12樓），相關監視器畫面顯示，鄭男墜樓前未與人同行、同飲，凌晨1時許獨自待在人員較少的露台區附近，案發後傳出巨響，店內才開始有人靠近露台，初步排除外力介入跡象。

警方表示，案發後聯繫鄭男家屬協助調查，家屬希望檢警釐清死因；後續將報請檢方相驗，確切案情待查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康