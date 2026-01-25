快訊

嫁陳漢典有缺點！Lulu交換誓詞淚灑現場：因為我變得不能沒有你

星宇航空「台中飛往神戶」航班重落地 民航局要求組員停飛調查

吳宗憲被問200萬禮金鬆口了！笑喊典Lu生小孩不包紅包：他們現在賺很多

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍少校北市頂樓酒吧獨飲後墜樓 頭部重創送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓陸軍少校昨夜獨自在台北市中正區北平東路某12樓的酒吧飲酒後，從酒吧露台區向外墜落，頭部重創送醫不治，警方初步排除外力介入，報請檢方相驗調查確切死因等案情。

據悉，35歲鄭姓男子是陸軍通信電子資訊訓練中心作戰研發室少校，昨深夜獨自在酒吧飲酒後，從露台處向外墜落道路地面，頭部受創送醫不治。

警方調查，案發地是北平東路上一棟11層樓高商辦大樓，酒吧則在R樓（12樓），相關監視器畫面顯示，鄭男墜樓前未與人同行、同飲，凌晨1時許獨自待在人員較少的露台區附近，案發後傳出巨響，店內才開始有人靠近露台，初步排除外力介入跡象。

警方表示，案發後聯繫鄭男家屬協助調查，家屬希望檢警釐清死因；後續將報請檢方相驗，確切案情待查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

轄區中正一分局警方介入偵辦。記者李隆揆／攝影
轄區中正一分局警方介入偵辦。記者李隆揆／攝影

陸軍 監視器 墜樓

延伸閱讀

三重天台廣場傳墜樓 男18樓墜下重摔9樓露台爆頭慘死

耗資32億…陸軍「鷹眼雷達接戰管制系統」車曝光 能反制小型無人機

丹麥大幅增兵格陵蘭！派陸軍司令坐鎮 外媒揭歐美私下盼這招解套

陸軍裝甲旅、機步旅1月起更銜「聯合兵種旅」 陸軍：強化聯戰能力

相關新聞

基隆民宅起火...消防人員進入火場 發現是堆滿物品的高火載量危險場域

基隆市今天下午發生民宅火警，消防人員並滅火搜索，發現屋內和日前造成消防小隊長詹能傑殉職的火場一樣，堆放許多雜物，對屋內的...

國1汐止路段2車猛撞一翻一打橫 母子受困車內幸運獲救

國道1號北向汐止路段12.5公里今天下午3時許發生翻車意外。休旅車與轎車行經該處時發生碰撞，導致休旅車當場側翻，轎車則是...

影／台北大型重機騎士閃左轉公車 疑車速過快急煞慘摔送醫

林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車為避免碰撞急煞摔車，車輛滑行撞上公車，...

影／台中婦人離家失蹤10年尋獲時已呈白骨 父陳情盼年前領回屍骨

台中市邱姓婦人10年前因罹病，獨自騎車離家後失蹤，家人苦尋無著下已將她報死亡。太平區的邱姓筍農21日下午在山區整地時發現...

彰化139縣道「死亡彎道」再傳憾事 20多歲重機騎士疑失控自撞不治

彰化縣芬園鄉139縣道大彰路五段今日中午發生死亡車禍，一名20多歲男子騎乘大型紅牌重機行經該路段時，疑似失控自撞，當場倒...

夫妻登谷關七雄裝備不足晚上受困 手機燈光照路獲救

一對夫妻昨天和子女與親友攀登台中和平谷關七雄之一的馬崙山，二人速度較慢，昨晚仍未下山，子女擔心報案，台中市消防局派人員上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。