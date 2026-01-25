台3線苗栗路段大型重機疑過彎自摔 22歲男騎士傷重不治

22歲彭姓男子今天趁著冬陽暖和，一人從新竹到苗栗騎大型重機，在獅潭鄉路段疑過彎自摔，人車嚴重受創，彭男送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。

苗栗縣警局大湖分局今天上午9點接獲報案，台3線119.2公里獅潭鄉路段發生大型重型機車事故，員警到場處理，發現彭男及所騎大型重機，倒在南往北方向內側車道，機車嚴重受損，彭男失去意識，送醫仍回天乏術。

警方初步調查，彭男從新竹到苗栗騎大型重機，疑過彎時不慎自摔，彭男經檢驗無酒精反應，相關肇事原因警方調閱行車紀錄器，及附近監視器釐清中。