聽新聞
0:00 / 0:00
台3線苗栗路段大型重機疑過彎自摔 22歲男騎士傷重不治
22歲彭姓男子今天趁著冬陽暖和，一人從新竹到苗栗騎大型重機，在獅潭鄉路段疑過彎自摔，人車嚴重受創，彭男送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。
苗栗縣警局大湖分局今天上午9點接獲報案，台3線119.2公里獅潭鄉路段發生大型重型機車事故，員警到場處理，發現彭男及所騎大型重機，倒在南往北方向內側車道，機車嚴重受損，彭男失去意識，送醫仍回天乏術。
警方初步調查，彭男從新竹到苗栗騎大型重機，疑過彎時不慎自摔，彭男經檢驗無酒精反應，相關肇事原因警方調閱行車紀錄器，及附近監視器釐清中。
大湖分局呼籲，本轄台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，並依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言