台3線苗栗路段大型重機疑過彎自摔 22歲男騎士傷重不治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

22歲彭姓男子今天趁著冬陽暖和，一人從新竹到苗栗騎大型重機，在獅潭鄉路段疑過彎自摔，人車嚴重受創，彭男送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。

苗栗縣警局大湖分局今天上午9點接獲報案，台3線119.2公里獅潭鄉路段發生大型重型機車事故，員警到場處理，發現彭男及所騎大型重機，倒在南往北方向內側車道，機車嚴重受損，彭男失去意識，送醫仍回天乏術。

警方初步調查，彭男從新竹到苗栗騎大型重機，疑過彎時不慎自摔，彭男經檢驗無酒精反應，相關肇事原因警方調閱行車紀錄器，及附近監視器釐清中。

大湖分局呼籲，本轄台3線獅潭路段彎道路段多，假日時常吸引易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，並依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，警方分析易肇事路段、時段，持續加強巡邏密度、測速照相及重大違規取締，提醒用路人小心駕駛。

22歲彭姓男子今天騎大型重機在獅潭鄉路段，疑過彎自摔受傷，經送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。圖／大湖警察分局提供
22歲彭姓男子今天騎大型重機在獅潭鄉路段，疑過彎自摔受傷，經送醫搶救，仍因傷重不治，事故原因由檢警進一步調查釐清中。圖／大湖警察分局提供

重機 新竹 機車騎士 車禍 自摔

