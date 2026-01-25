基隆民宅起火...消防人員進入火場 發現是堆滿物品的高火載量危險場域

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市今天下午發生民宅火警，消防人員並滅火搜索，發現屋內和日前造成消防小隊長詹能傑殉職的火場一樣，堆放許多雜物，對屋內的人不安全，也對救災人員造成威脅。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區發生火警，消防人員進入火場滅火，發現屋內堆放不少物品，特別提醒要接手進入的同袍格外留意，防範崩塌威脅安全。詹能傑22日凌晨第3度進入火場，試圖救援被雜物壓住的女子時，自己也受困，兩人被救出送醫均告不治。

消防局今天下午3時56分接獲報案，七堵區福一街5層樓公寓的5樓冒出火煙，調派17車26人趕往現場，並通報台電、台水、欣隆瓦斯和警方等單位協助處理。消防人員到場後布射2線水線，很快就撲滅火勢，無人傷亡。

消防人員進入火場搜索，發現屋內也堆放許多物品。今天的救災指揮官、消防第1大隊大隊長許喬閔提醒民眾，家中不要堆放太多物品，導致升高火載量，威脅自己和救災人員的安全。

基隆市今天下午發生民宅火警，消防人員滅火進入搜索採證，發現屋內堆放不少物品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天下午發生民宅火警，屋主說屋內沒人。消防人員布設水線進入滅火，搜索後確認無人傷亡。起火原因待鑑識調查。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天下午發生民宅火警，消防人員滅火進入搜索採證，發現屋內堆放不少物品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市今天下午發生民宅火警，屋主說屋內沒人。消防人員布設水線進入滅火，搜索後確認無人傷亡。起火原因待鑑識調查。記者邱瑞杰／翻攝
