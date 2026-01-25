影／台北大型重機騎士閃左轉公車 疑車速過快急煞慘摔送醫

林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車為避免碰撞急煞摔車，車輛滑行撞上公車，騎士擦挫傷被送醫，警方初步研判大重機車速過快，肇事原因待調查。

警方調查，65歲林姓男子前晚11時許駕駛公車，沿北市大安區忠孝東路4段東往西行駛欲左轉復興南路1段時，34歲林姓男子騎乘大型重型機車沿忠孝東路3段西往東行駛，車輛失控打滑向前滑行約15公尺，碰撞公車右側車身。

34歲林男手腳多處擦挫傷被送醫治療，65歲林男及乘客均未受傷。據調查，兩名林男行駛時行車方向號誌皆為綠燈，員警檢視雙方均無酒味酒容，經雙方同意未實施酒測。