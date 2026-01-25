快訊

台灣2026要小心？美專家警告3因素發酵 釀「大陸攻台完美風暴」

見證歷史！霍諾德徒手攀完台北101 登頂「最狂自拍照」曝光震撼全球

歌神陷財務危機？張學友遭爆欠下巨額債務…露面親吐真相

影／台北大型重機騎士閃左轉公車 疑車速過快急煞慘摔送醫

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車為避免碰撞急煞摔車，車輛滑行撞上公車，騎士擦挫傷被送醫，警方初步研判大重機車速過快，肇事原因待調查。

警方調查，65歲林姓男子前晚11時許駕駛公車，沿北市大安區忠孝東路4段東往西行駛欲左轉復興南路1段時，34歲林姓男子騎乘大型重型機車沿忠孝東路3段西往東行駛，車輛失控打滑向前滑行約15公尺，碰撞公車右側車身。

34歲林男手腳多處擦挫傷被送醫治療，65歲林男及乘客均未受傷。據調查，兩名林男行駛時行車方向號誌皆為綠燈，員警檢視雙方均無酒味酒容，經雙方同意未實施酒測。

大安警分局提醒駕駛，注意前方路況並依速限行駛，轉彎時禮讓直行車先行，確保行車安全。

林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝
林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車急煞摔車，擦挫傷被送醫。記者李奕昕／翻攝

公車 北市 失控

延伸閱讀

彰化139縣道「死亡彎道」再傳憾事 20多歲重機騎士疑失控自撞不治

蔡尚樺主持仁寶尾牙慘摔！蕭煌奇「過肩摔」救援、阿Ken私下暖舉曝光

台南遊覽車遇左轉機車急閃反撞交通號誌桿 車頭深陷 2人擦挫傷

來台8年外國人怨「台北3改變」 北捷變危險、公園內也會被撞

相關新聞

彰化139縣道「死亡彎道」再傳憾事 20多歲重機騎士疑失控自撞不治

彰化縣芬園鄉139縣道大彰路五段今日中午發生死亡車禍，一名20多歲男子騎乘大型紅牌重機行經該路段時，疑似失控自撞，當場倒...

影／台北大型重機騎士閃左轉公車 疑車速過快急煞慘摔送醫

林姓男子前晚駕駛公車經台北市忠孝東、復興南路口左轉時，對向林姓男子騎乘大型重型機車為避免碰撞急煞摔車，車輛滑行撞上公車，...

台中筍農山區發現人體頭顱 警員想起10年受理協尋案 終於找到她

台中市太平區邱姓筍農21日下午在山區整地時發現一具人體頭顱，並已成白骨，隨即報警處理。太平警分局頭汴派出所一名張姓資深警...

影／機車女騎士閃汽車自摔倒進汽車底 10多人協助抬起車底救出

真是太驚險！昨天晚間8時許32歲江女騎機車行經屏東縣恆春鎮恆南路時，盧男駕駛汽車剛起步要回轉進入南下車道時，疑因距離太近...

影／台中婦人離家失蹤10年尋獲時已呈白骨 父陳情盼年前領回屍骨

台中市邱姓婦人10年前因罹病，獨自騎車離家後失蹤，家人苦尋無著下已將她報死亡。太平區的邱姓筍農21日下午在山區整地時發現...

男子誤認遭友偷罵持刀興師問罪 蘆洲撞球館濺血

新北市新莊區一名陳姓男子，去年9月29日晚間在住處內，誤認李姓友人與其蕭姓友人在樓下喧嘩咆哮是在偷罵他，竟心生不滿隔天上...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。