男子誤認遭友偷罵持刀興師問罪 蘆洲撞球館濺血

新北市新莊區一名陳姓男子，去年9月29日晚間在住處內，誤認李姓友人與其蕭姓友人在樓下喧嘩咆哮是在偷罵他，竟心生不滿隔天上午帶著水果刀，到蘆洲蕭男工作的撞球場興師問罪，並聯繫李男到場對質多所挑釁，最後更持刀刺向李男心臟，所幸李男及時用椅子擋格才刺偏插進右胸，新北地檢署依殺人未遂罪將陳男起訴。

起訴指出，案發當天陳男將凶刀放進背包，於上午近11時前往該撞球場質問蕭男，前晚在樓下是否在跟李男一起罵他？但蕭男以正在上班不方便為由婉拒對話。陳男於是又在下午1時39分致電李男，要求到現場對質。

李男到場後，陳男不斷對其謾罵，甚至以貼臉、磨鼻子的方式近距離挑釁。李男雖維持理性，刻意與陳男保持距離，卻讓陳男更為不爽，於下午2時55分再度上前貼臉、磨鼻子挑釁，還嗆「我這樣講，你不爽是嗎？你是用什麼眼神看我？」旋即抽刀刺向李男心臟。

情急之下，李男抄起腳邊地上的小椅子防身朝陳男右手擋格，陳男手中凶刀為此偏向刺進李男右胸並朝左邊劃開，當場造成李男右胸長11公分、寬7公分的嚴重穿刺傷。

所幸一旁球友見狀，立刻上前拉住陳男阻止繼續攻擊李男，李男才脫困逃進廁所，脫下上衣壓住傷口止血，經在場球友撥打119將其送醫急救。事後醫院急診資料顯示，當時李男短短30分鐘內就失血1575CC，已達全身血量20％，屬第三級休克階段，若非及時送醫急救進行手術，恐怕小命早已不保。

陳男到案後辯稱，當下只是在跟對方玩，後來擦槍走火打起來，不知為何順手摸到背包裡的刀械，就朝對方丟去，看到李男受傷流血自己也嚇到開始慌，就趕快幫李男止血打119。

目擊雙方全部衝突的球友證稱，陳男揮刀後，李男拿起椅子自衛，卻只見陳男持續猛刺，「好像抓狂了的樣子」，即便自己上前將陳男大力向後拉，試圖將雙方分開，陳男依然左右揮刀，情況十分危險。