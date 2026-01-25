影／北市萬華公寓藏士九賭場 警查獲負責人等16人扣賭資25萬
林姓男子涉嫌在台北市萬華區某公寓租屋經營士九賭場，僱用2名男子負責賭桌及把風工作，警方昨搜索查獲林等3名工作人員及13名賭客，查扣賭資25萬元，分依賭博罪及社會秩序維護法送辦。
警方調查，39歲林姓男子約3周前在北市東園街某公寓租屋開設士九賭場，由61歲劉姓男子從事賭桌工作、56歲周姓男子監看監視器把風，透過賭客互相介紹入屋賭博。
萬華分局西園路派出所接獲線報，指該處出入複雜疑為賭場，蒐證後昨晚6時許前往搜索，查獲林、劉、周等3名工作人員及13名賭客，賭客多是50多歲工人。
警方查扣監視器主機1台、鏡頭1顆、螢幕1台及象棋1副、賭資25萬元，將工作人員依賭博罪移送，賭客依社維法函送裁罰。
