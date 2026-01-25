重機行經苗栗獅潭台3線過彎自摔 騎士傷重不治

台3線苗栗獅潭路段今天發生死亡車禍，1名大型重型機車騎士疑因過彎自摔，當場失去生命跡象，送醫搶救不治，警方初步調查排除酒駕，事故原因待釐清。

苗栗縣政府消防局透過文字通報表示，今天接獲報案指台3線獅潭鄉路段有騎士倒地，救護人員到場發現1輛大型重機因撞擊嚴重變形，騎士已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

苗栗縣政府警察局大湖分局發布新聞資料表示，騎士為93年次彭姓男子，事故前沿台3線往北行駛，於119.2公里處，疑過彎不慎自摔，衝向對向車道，車輛嚴重毀損，經檢驗彭姓男子無酒精反應，相關肇事原因待釐清。

大湖警分局指出，台3線獅潭路段彎道路段多，呼籲騎士行經彎道處應減速慢行，並依道路交通標誌、標線及號誌指示行駛。